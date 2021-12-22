مرحبا بالذكاء الاصطناعي - قصص حب من المستقبل



"ينبغي أن تكون جملك قصيرة وفي صلب الموضوع" هذه هي نصيحة مطور الروبوت "مات" لوبونه "تشاك" الذي جاء لأخذ الروبوت "هارموني" من المصنع ليذهبا الاثنان في رحلة برية عبر الولايات المتحدة. تحب "هارموني" الكتب وهي سريعة في الاقتباسات.





في الطرف الآخر من العالم في طوكيو، تحصل الجدة "ساكوراي" على الروبوت اللطيف "بيبر" كهدية من ابنها. لكن تبين أنه يمل من موضوعات النساء المسنات ويفضل مغازلة ابنها. بينما "هارموني" و"تشاك" يبحثان عن الحب، تحاول الجدة "ساكوراي" القضاء على الملل مع الروبوت "بيبر". كيف سنعيش مع الذكاء الاصطناعي؟ ماذا سنكسب وماذا سنخسر؟ ومن هي الشخصيات الرئيسية في هذا العالم الجديد؟





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