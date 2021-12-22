 مرحبا بالذكاء الاصطناعي - قصص حب من المستقبل | تقارير جديدة | DW | 13.01.2022

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تقارير جديدة

مرحبا بالذكاء الاصطناعي - قصص حب من المستقبل

الروبوتات التي تشبه البشر هي "الكائنات الحية" الجديدة على كوكبنا. يتم استخدامها بالفعل في مكاتب الاستقبال أو في مراكز التسوق أو في مطابخ المطاعم. ولديها بالفعل علاقات مع الناس.

Henn-na Hotel Japan Roboter Hotel

Dokumentation Hallo KI – Liebesgeschichten aus der Zukunft


"ينبغي أن تكون جملك قصيرة وفي صلب الموضوع" هذه هي نصيحة مطور الروبوت "مات" لوبونه "تشاك" الذي جاء لأخذ الروبوت "هارموني" من المصنع ليذهبا الاثنان في رحلة برية عبر الولايات المتحدة. تحب "هارموني" الكتب وهي سريعة في الاقتباسات. 
 

Dokumentation Hallo KI – Liebesgeschichten aus der Zukunft


في الطرف الآخر من العالم في طوكيو، تحصل الجدة "ساكوراي" على الروبوت اللطيف "بيبر" كهدية من ابنها. لكن تبين أنه يمل من موضوعات النساء المسنات ويفضل مغازلة ابنها. بينما "هارموني" و"تشاك" يبحثان عن الحب، تحاول الجدة "ساكوراي" القضاء على الملل مع الروبوت "بيبر". كيف سنعيش مع الذكاء الاصطناعي؟ ماذا سنكسب وماذا سنخسر؟ ومن هي الشخصيات الرئيسية في هذا العالم الجديد؟

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 14 فبراير/شباط 2022 – 03:15 UTC
الإثنين 14 فبراير/شباط 2022 – 07:15 UTC
الإثنين 14 فبراير/شباط 2022 – 13:15 UTC
الإثنين 14 فبراير/شباط 2022 – 16:15 UTC
الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022 – 01:15 UTC
الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022 – 09:15 UTC
الخميس 17 فبراير/شباط 2022 – 11:15 UTC
الخميس 17 فبراير/شباط 2022 – 15:15 UTC
السبت 19 فبراير/شباط 2022 – 05:15 UTC
السبت 19 فبراير/شباط 2022– 18:15 UTC
الأحد 20 فبراير/شباط 2022 – 19:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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