 ″مرحبا أيها العالم!″.. مسبار ″بيرسيفيرانس″ في رسالة من المريخ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 19.02.2021

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علوم وتكنولوجيا

"مرحبا أيها العالم!".. مسبار "بيرسيفيرانس" في رسالة من المريخ

بعد هبوطه بنجاح على كوكب المريخ، بدأ المسبار بيرسيفيرانس في إرسال أولى صوره من الكوكب الأحمر. تهدف مهمة المسبار الأكثر تطورا حتى اليوم إلى دراسة وجود آثار حياة ميكروبية قديمة على كوكب المريخ.

USA NASA Mars Helikopter

بدأ مسبار بيرسيفيرانس التابع لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) في إرسال أولى صوره من كوكب المريخ بعد بعد هبوطه على الكوكب الأحمر عقب رحلة طولها 480 مليون كيلومتر تقريبا عبر الفضاء، ليصبح بذلك أول مسبار من الأرض يصل إلى المريخ منذ عام 2018.

مختارات

تسعى ثلاث دول إلى إطلاق مهام غير مسبوقة هذا الصيف لاستكشاف كوكب المريخ، مستفيدة من قصر المسافة بين الأرض والكوكب الأحمر في هذا الوقت، فماهي أهداف هذا السباق المحموم على غزو المريخ؟.

أرسل مسبار "الأمل" الإماراتي أولى صوره عن كوكب المريخ، وفق ما أعلنت عنه السلطات الإماراتية الأحد، بعد أقل من أسبوع على دخوله مدار الكوكب الأحمر في أول رحلة عربية من نوعها.

كشفت وكالة "ناسا" عن صور التقطتها في المريخ شبيهة تماماً بشعار لأحد مسلسلات الخيال العلمي الأمريكية الشهيرة، والذي بدأ عرضه عام 1966 وحاز على شهرة دولية. فما هو المسلسل؟

مشروع مسبار "الأمل" هو أول مشروع عربي يتضمن إطلاق مسبار فضائي لاستكشاف المريخ، وبذلك فهو يشكل دليلاً على قدرة العالم العربي على المساهمة الفاعلة في إغناء الحضارة والمعرفة البشرية، فهل يبدأ إعمار المريخ من الإمارات؟

وقال مذيع من وكالة ناسا خلال بث مباشر للهبوط: "تأكد الهبوط ، مسباربيرسيفيرانس في وضع آمن على سطح المريخ"، لينخرط فريق عمل المهمة في مركز القيادة في التصفيق.

سبع دقائق من الرعب

وشهد تتابع عملية الهبوط، المعروفة باسم "سبع دقائق من الرعب" ، دخول بيرسيفيرانس الغلاف الجوي للمريخ بسرعة 20 ألف كيلومتر في الساعة قبل نشر المظلة لإبطاء هبوطه ودفعه للملاحة اثناء الهبوط. 

وتشكل برسيفرنس أضخم مركبة تُرسل إلى المريخ وأكثرها تعقيدا. وقد صُنعت في مختبر "جت بروبلشن" الشهير في كاليفورنيا ويقرب وزنها من طن، وقد جُهزت بذراع آلية يفوق طولها المترين إضافة إلى 19 كاميرا.

ونظرا لأن فريق ناسا انتظر أكثر من 11 دقيقة لاستقبال إشارة لاسلكية من المريخ ، فقد اكتملت العملية بأكملها بشكل مستقل. وبعد فترة وجيزة من الهبوط، أرسل المسبار بيرسيفيرانس صورتين رماديتين لسطح المريخ وسيبدأ في إرسال صور عالية الجودة إلى الأرض في وقت لاحق من اليوم.

وجاء على حساب بيرسيفيرانس عبر تويتر، جنبا إلى جنب مع صور سطح المريخ "مرحبًا، أيها العالم. أول نظرة على موطني الأبدي".

 

وسافر بيرسيفيرانس عبر الفضاء لما يقرب من سبعة أشهر بعد إطلاقه من كيب كانافيرال في فلوريدا.

دلائل على حياة سابقة

وهبط المسبار بيرسيفيرانس في حفرة ضخمة تسمى جيزيرو، وهي موقع بحيرة سابقة عمرها 5ر3 مليار عام يقول العلماء إنها يمكن أن تقدم دليلاً على وجود ميكروبات كانت على المريخ في السابق. وكان سطح المريخ يحتوي على مياه قبل مليارات السنين، وهي حقيقة أدت إلى تكهنات بأنه ربما كان هناك شكل من أشكال الحياة على الكوكب.

وقال آل تشين، الذي يقود عمليات دخول ونزول وهبوط المسبار بيرسيفيرانس ،في وقت سابق من يوم الأربعاء: "نحاول إنزال أكبر وأثقل مسبار والأكثر تعقيدا قمنا ببنائه على الإطلاق في أخطر موقع هبوط قمنا بتجربته على الإطلاق".

ومن المتوقع أن يدرس بيرسيفيرانس سطح المريخ لمدة عامين على الأقل حيث يقوم بفحص المناخ والجيولوجيا ويجمع عينات الصخور والتربة. وسيجري تخزين العينات في 43 أنبوبا مغلقا بإحكام، وايداعها في النهاية على سطح المريخ على أمل أن يتم إرجاعها إلى الأرض يومًا ما في مهمة منفصلة.

 

وينضم المسبار إلى مركبة انسايت التابعة لناسا، والتي كانت على سطح المريخ منذ عام 2018، وتقدم تقارير الطقس وبيانات الزلازل من بين ظواهر أخرى.

ووفقًا لوكالة ناسا، سيساعد مشروع المسبار الذي تبلغ تكلفته حوالي 7ر2  مليار دولار في تمهيد الطريق أمام الانسان لاستكشاف الكوكب الأحمر.

المسبار الأكثر تعقيداًَ

ويعتبر المسبار، الذي وصفته وكالة ناسا بأنه "الأكثر تعقيدًا" الذي يرسل إلى المريخ، إنجازا تقنيا مزودا بسبع أدوات سيساعد في فحص أدلة الحياة الميكروبية القديمة على هذا الكوكب عن طريق جمع حوالى ثلاثين عينة صخرية على مدى سنوات.

وسيتعين نقل الأنابيب المختومة إلى الأرض عبر مهمة لاحقة في العقد المقبل، بهدف تحليلها وربما إيجاد جواب على "أحد الأسئلة التي تؤرقنا منذ قرون، وهو: هل نحن وحدنا في العالم؟"، على ما قال معاون مدير ناسا لشؤون العلوم توماس زوربوشن.

ويرى الباحثون أن فوهة جيزيرو كانت تضم قبل أكثر من ثلاثة مليارات  ونصف مليار سنة بحيرة عميقة بعرض يقرب من 50 كيلومترا. وقال المسؤول المساعد في المهمة كن ويليفورد "لدينا أدلة قوية جدا على أن المريخ كان يضم حياة في ماض سحيق"، مضيفا "السؤال هو: هل الحياة على الأرض هي بسبب خطأ ما أو ضربة حظ؟"

ومن المقرر البدء بسحب أولى العينات هذا الصيف. ويمكن اعتماد مسارات عدة للحفر في أوساط مختلفة بينها خصوصا النهر والبحيرة القديمة والدلتا المشكّلة من النهر الذي كان يصب فيها.

ويبحث العلماء عما يسمونه بصمات حيوية، هي آثار لحياة جرثومية "قد تتخذ أشكالا شتى"، بينها مثلا أشكال "كيميائية" أو "تغييرات في البيئة"، بحسب مديرة علم الأحياء الفلكي في وكالة ناسا ماري فويتك.

صورة تخيلية للحطات هبوط المسبار برسيفرنس على سطح المريخ

صورة تخيلية للحطات هبوط المسبار "برسيفرنس" على سطح المريخ

وتسعى ناسا خصوصا إلى أن تثبت أن من الممكن تسيير مركبة تعمل بمحركات إلى كوكب آخر. ومن المفترض أن تنجح المروحية المسماة "إنجينوينيتي" في الارتفاع في هواء توازي سماكته 1 % من تلك الموجودة في الغلاف الجوي الأرضي.

كما سيتمكن ميكروفونان للمرة الأولى من تسجيل الصوت على المريخ ليستمع الإنسان لأول مرة في التاريخ إلى الأصوات التي تتردد على هذا الكوكب.

وأجرت وكالة ناسا سابقًا ثماني عمليات هبوط ناجحة على المريخ ، في حين أن بيرسيفيرانس هو المسبار الخامس لناسا على سطح المريخ.

وتعتبر هذه المهمة الأحدث ضمن برنامج أرتيميس، الذي يهدف إلى هبوط الإنسان على القمر بحلول عام 2024 والتأسيس لوجود بشري مستدام هناك بحلول عام 2028، كجزء من جهوده لإيصال رواد فضاء إلى المريخ.

 وسيكون "برسيفرنس" خامس مسبار يسير على سطح المريخ، وكلها أمريكية منذ أول مهمة سنة 1997، كما أن أحدها وهو المسبار "كوريوسيتي" لا يزال ناشطا.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب ، د ب أ)

  • NASA Mars-Mission Curiosity (picture-alliance/dpa/Nasa/Jpl-Caltech/Msss)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    مختبر متنقل

    كوروسيتي هي أكثر العربات تكوراً وأكبرها، التي أرسلت إلى أرض المريخ. هبطت في السادس من آب/ أغسطس 2012 وانتقلت على أرض المريخ حوالي 17 كيلومتراً. كوريوستي أكثر من عربة، إنها مختبر كامل متنقل على عجلات.

  • Curiosity Mars NASA (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    مختبرات

    يحتوي كوريوستي على مطياف ضوئي يحلل عن طريق أشعة الليزر مكونات المواد عن بعد. محطة طقس كاملة تقيس الحرارة والرطوبة، والضغط الجوي، والإشعاع وسرعة الرياح. والأهم أنها تحتوي على مختبر كيميائي يحلل العناصر العضوية على أرض المريخ للبحث عن الحياة.

  • Bildergalerie Mars (NASA/JPL-Caltech)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    مثقاب

    نتائج بحثه كشفت عن إمكانية تواجد الحياة نظرياً على المريخ. لكنها لم تكشفت أي حياة حتى الآن. في نهاية الذراع الرئيسة للعربة تواجد سكين لقطع الأرض ومثقاب.

  • Mars Leben Curiosity (picture alliance/AP Photo/NASA)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    تحليل الغبار

    يتم تحليل غبار المريخ عن طريق اجهزة مختلفة. في البداية يتم فصل الغبار إلى أجزاء مختلفة، ثم تصنف وترسل إلى مختبرات مختلفة لغرض تحليلها.

  • Landung Marssonde Pathfinder mit dem Rover Sojourner (NASA/JPL)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    مستكشف صغير

    قبل كوريوسيتي كان هناك مستكشف المريخ الذي حط في الرابع من تموز/ يوليو 1997. كانت هذه المرة الأولى التي يسير فيها روبوت على أرض المريخ حاملاً مختبراً يعمل بالأشعة السينية لفحص تركيب المواد.، بالإضافة إلى كاميرات بعدسات متحركة.

  • Landung Marssonde Pathfinder mit dem Rover Sojourner (NASA/JPL-Caltech)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    أجيال وأحجام

    ثلاثة أجيال من العربات. الصغير هو المستكشف سوجورنر. وزنه 10.6 كيلوغرام، حجمه بحجم عربة ألعاب للأطفال. سرعته القصوى سنتمر واحد بالثانية. الجيل الثاني ابورتونتي الذي وصل وزنه إلى 185 كيلوغراماً. أما كوريوستي وهو الأكبر ويصل وزنه إلى 900 كيلوغرام، بحجم سيارة صغيرة. سرعته تصل إلى خمسة سنتمترات بالثانية.

  • Landung Marssonde Pathfinder mit dem Rover Sojourner (NASA/JPL)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    أربعة أشهر فقط

    سورجونور قطع مسافة 100 متر فقط خلال مهمته، وأرسل صوراً ومعلومات حتى 27 أيلول/ سبتمبر 1997. هذه واحدة من آخر صوّر أرسلها المستكشف قبل انقطاع الاتصال الراديوي مع الأرض. يعتقد أن سبب "موت" المستكشف هو انخفاض درجة الحرارة ليلاً ما أدى إلى موت بطارياته.

  • Mars Rover Opportunity (picture alliance/dpa)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    توأمان

    من دون التجربة التي مر بها سورجونور لم يكن تصوّر نجاح المستكشفات من الجيل الثاني والثالث. في عام 2004 أرسلت ناسا مستكشفان على أرض المريخ بالوقت نفسه؛ سبيريت وابورتونتي. تمكنا من التحرك لمدة 7 أعوام على سطح المريخ، وقطعا مسافة 7.7 كيلومتر. تمكن أحدهما من تسلق المرتفعات وأخذ نماذج من الأرض والصمود أمام البرد والعواصف الرملية، حتى أن الشقيق ابورتوتني مازال يعمل حتى اليوم على أرض المريخ.

  • Mars Rover Opportunity Greifarm (picture-alliance/dpa)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    البقاء

    ابورتونتي قطع مسافة 42 كيلومترا حتى عام 2015. وهي مسافة أكثر من تلك التي قطعها كوريوستي. يحمل المستكشف ثلاث أنواع من مطياف الضوء وكاميرات ثلاثية الأبعاد.

  • Bild vom Planeten Mars (Reuters)

    ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ

    هضبة على المريخ

    الصورة ملتقطة بواسطة كوريوستي. من المتوقع أن يعمل المستكشف لمدة خمسة أعوام مقبلة على الأقل. الصورة لهضبة على المريخ تظهر مشاهد مشابهة على الأرض. غير أن من يعيش على المريخ حتى الآن هي الروبوتات التي أرسلها الإنسان إلى المريخ في انتظار استكشاف حياة أخرى. إعداد: جيسي فانغراد/ عباس الخشالي


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