 مرجان إيطاليا النفيس | مراسلون | DW | 11.02.2023

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مراسلون

مرجان إيطاليا النفيس

جمال المرجان يجعل منه سلعة نادرة تدفع لأجلها مبالغ كبيرة. أسعار المرجان المرتفعة تشكل مصدر دخل هام ليس للتجار فقط، بل للمهربين الذين يسعون لجمع المال من الاتجار بالمرجان النفيس، ما يترك أثراً كارثياً على البيئة.

تسحر الشعب المرجانية النفيسة الغواصين بجمالها كما تشكل مصدرا هاما لصناع الحلي والمجوهرات في جنوب إيطاليا. تلعب هذه الكائنات دوراً حيويا هاما في النظام البيئي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط منذ مئات السنين. لكن هذه الكنوز الطبيعية مهددة الآن ليس بسبب التغير المناخي، بل بفعل عصابات تسعى عبر التهريب والصيد الجائر إلى جمع الملايين. ريبورتاج: يان فيليب شولتس

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