مرجان إيطاليا النفيس

الأمم المتحدة: 3 آلاف شخص فقدوا في البحر في رحلتهم إلى أوروبا

أفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم أو فقد أثرهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا العام الماضي، في حصيلة هي ضعف تلك المسجّلة قبل عام.