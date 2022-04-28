 مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا إلى العدالة؟! | DW الأخبار | DW | 03.06.2022

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مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا إلى العدالة؟!

قال المدّعون العامّون الأوكرانيون إنهم حددوا آلاف جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الروسية. سلطات كييف مصممة على تقديم الجناة إلى العدالة. هناك وسائل للقيام بذلك، ولكنه لن يكون سهلاً.

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