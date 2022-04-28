مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا إلى العدالة؟!

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قال المدّعون العامّون الأوكرانيون إنهم حددوا آلاف جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الروسية. سلطات كييف مصممة على تقديم الجناة إلى العدالة. هناك وسائل للقيام بذلك، ولكنه لن يكون سهلاً.
انضم مكتب المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى التحقيق الأوروبي الجاري حول جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا، في تعاون غير مسبوق. وروسيا تستهدف إمدادات الأسلحة للقوات الأوكرانية في دونباس.
حذرت مسؤولة أمريكية من تقييمات تفيد بأن بوتين يعد لنزاع مطوّل في أوكرانيا، فيما وعدت وزيرة خارجية ألمانيا من كييف بأن تقدم بلادها دعماً كبيراً لأوكرانيا في جهود كشف ملابسات جرائم الحرب التي ارتكتبها القوات الروسية.
بينما تبدأ أوكرانيا محاكمة أول جندي روسي متهم بارتكاب جرائم حرب، أعلنت موسكو أن عدد المقاتلين المستسلمين في آزوفستال بلغ 959 مقاتلاً هذا الأسبوع. هذا وأُعلن عن إنشاء مرصد أمريكي لجرائم الحرب الروسية.
بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. فهل بالإمكان محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟
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