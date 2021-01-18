 مرة أخرى .. أوزيل في مرمى الإنتقادات بسبب سياسي ألماني! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.09.2021

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رياضة

مرة أخرى .. أوزيل في مرمى الإنتقادات بسبب سياسي ألماني!

بعد أن توارى اسمه عن المشهد الرياضي في ألمانيا، أثار لاعب المنتخب الألماني السابق لكرة القدم، مسعود أوزيل، النقاش حوله مجدداً. بعد أن أشاد بأحد الساسة الألمان المثيرين للجدل. وفتح أوزيل على نفسه باب الانتقادات من جديد.

مسعود أوزيل

مسعود أوزيل يدعم أحد الساسة الألمان المثيرين للجدل!

بعد أن اختفى مؤخراً عن وسائل الإعلام الألمانية، عاد اسم لاعب المنتخب الألماني السابق، مسعود أوزيل يشغل عناوين الصحف في ألمانيا، بعد أن نشر على حسابه على موقع "تويتر"، صورة له مع أحد السياسيين الألمان وأرفقها بعبارات، كانت كفيلة بفتح باب الانتقادات من جديد على صانع الألعاب السابق للمنتخب الألماني وبطل العالم لكرة القدم في 2014.

من يتابع حساب أوزيل على "تويتر" يرى أن جل تغريداته إما باللغة الإنجليزية أو التركية، لكن في تغريدته الأخيرة اختار الكتابة باللغة الألمانية. وأرفق ابن مدينة غيلزنغيرشن الألمانية صورته مع الكاتب والسياسي الألماني، يورغن تودنهوفر بالعبارات التالية: "لقائي مع أشجع السياسيين في ألمانيا. عندما مررت بوقت عصيب في كأس العالم قبل ثلاث سنوات، وقف إلى جانبي والآن أنا أقف إلى جانبه. في 26 سبتمبر/ أيلول سأختار فريق تودنهوفر. حظا سعيدا". من جانبه، رد السياسي الألماني، تودنهوفر بعد ذلك بوقت قصير على تغريدة أوزيل وكتب على حسابه على "تويتر" أنه وأوزيل يخططان إلى تأليف كتاب معاً:" ستكون مفاجأة ".

من يكون السياسي المثير للجدل؟

تعاطف لاعب المنتخب الألماني السابق لكرة القدم، مسعود أوزيل مع هذه الشخصية السياسية المثيرة للجدل في ألمانيا، أثار حفيظة كثيرين، ووضع أوزيل نفسه في مرمى النيران من جديد. فمن يكون، يورغن تودنهوفر؟ 

يورغن تودنهوفر ، البالغ من العمر 80 عاما، هو صحفي وكاتب وعضو سابق في حزب الإتحاد الديمقراطي المسيحي على مدار قرابة خمسين عاماً. علل السياسي الألماني، انسحابه من حزب ميركل بالمهمات التي يُناط بها الجيش الألماني في الخارج.

لقاء يورغن تودنهوف مع الرئيس السوري بشار الأسد عام 2012

لقاء يورغن تودنهوف مع الرئيس السوري بشار الأسد عام 2012

تودنهوفر يعد من بين الساسة والكتاب المثيرين للجدل  في ألمانيا والعالم الغربي بشكل عام، حسب وصف صحيفة بيلد الألمانية، بسبب كتاباته "المبنية على نظريات المؤامرة وقربه من الإسلامويين والديكتاتوريين، وذلك بعد مقابلته العديد من الشخصيات التي يجدها الغرب غير محبوبة من بينها، الرئيس السوري، بشار الأسد ، بالإضافة إلى مقابلته أحد قيادي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)". كما تلاحق تودنهوفر أيضاً اتهامات بمعاداة السامية، حسب قول الصحيفة. أسس السياسي الألماني حزباً جديداً، وسيخوض حزبه غمار الانتخابات البرلمانية الألمانية لهذا العام 2021. 

أوزيل في مرمى الإنتقادات من جديد!

تحولت تغريدة مسعود أوزيل عن الكاتب والسياسي الألماني، إلى مادة دسمة للصحافة الألمانية التي انتقد بعضها كشف اللاعب عن "رغبته منح صوته في الانتخابات البرلمانية الألمانية، في الـ 26 سبتمبر/ أيلول 2021 لصالح الحزب، الذي أسسه تودنهوفر "، وفي هذا الصدد كتبت صحيفة "دي فيلت" الألمانية في تعلقيها على تغريدة، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، مسعود أوزيل:" في الواقع لم يغرد مسعود أوزيل باللغة الألمانية منذ اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني الألماني. لكنه الآن يقدم توصية للانتخابات البرلمانية الألمانية. فهو لديه خبرة مع صور السياسيين".

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طريقة اعتزال أوزيل - كيف يراها الشارع الألماني؟

صحيفة "بيلد" الألمانية، بدورها وجهت سهام النقد للاعب الألماني، صاحب 32 عاماً، وكتبت في تعليقها:" يبدو أنه لم يتعلم شيئآ من السابق. الآن نشر لاعب فناربخشة صورة أخرى مع سياسي مثير للجدل، يورغن تودنهوفر. من جانبه يرى الباحث والخبير في شؤون الإسلام أحمد منصور، في تعليق له نقلته صحيفة "بيلد" أن سلوك أوزيل يعتبر "تطوراً طبيعياً ومتسقاً، حتى بعد أن التقى بأردوغان في ذلك الوقت". وأن الأمر لم يفاجئه، وأضاف: "لطالما تواجد في مثل هذه الأوساط".

في المقابل انتقدت صحيفة "كرايس تسايتونغ" الألمانية، طريقة التعامل مع أوزيل وكتبت في تعليقها:" الآراء منقسمة حوله. هو نجم بالنسبة للبعض، وشخص غير مرغوب للبعض الآخر. لكن ما نوع التعامل الذي يستحقه مسعود أوزيل؟". وتابعت الصحيفة في تعليقها": الحقيقة هي أن لاعب المنتخب الوطني السابق البالغ من العمر 32 عامًا لاعب كرة قدم رائع. ولكن أيضاً شخصية تختلف الآراء بشأنها. لكن هل هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع اللاعب الذي كان يلعب في ألمانيا؟". انتقدت الصحيفة ردة الفعل العنيفة الجماهير الألمانية، خلال المباراة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي، التي خاضها مع ناديه بيشكتاش، حيث ألقت على النجم الألماني، قناني المشروبات وذلك احتجاجاً على اعتزاله تمثيل منتخب "المانشافت" قبل ثلاث سنوات".

احترام الوجه الآخر للاعب!

وتابعت الصحيفة ذاتها أن أوزيل" مثله مثل أي شخص آخر، له حق اختيار الشخص أو الحزب الذي يريد تمثيله في الانتخابات. كما يمكنه أخذ صور مع من يريد - حتى لو أنه كان يستطيع تفادي النقد الذي وجه له بعد صور أردوغان. أو ربما كان يجب عليه تفادي ذلك. يمكن أيضاً أن تنقسم الآراء حول تعاطفه مع يورغن تودنهوفر. المشكلة هي أن مع النجوم، سرعان ما تتحول الأمور الخاصة إلى نقاش عام والجميع يفتحون أفواهمم بعد ذلك. لكن علينا النظر إلى الوجه الآخر للعملة".

يذكر أن أوزيل ساهم في فوز منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، لكن مستواه تراجع منذ ذلك الحين وأكمل انتقاله إلى فناربخشة قادما من أرسنال الإنجليزي، بعدما فاز مع أرسنال ثلاث مرات بكأس إنجلترا.

صورة أوزيل مع أردوغان

صورة أوزيل مع أردوغان فتحت عليه باب الانتقادات قبل مونديال روسيا!

أوزيل الذي لعب 92 مباراة مع "المانشافت" وسجل 23 هدفا وساهم في صنع 40 هدفا، أثار حفيظة الألمان لالتقاطه عام 2018 صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  الذي هبّ للدفاع عن اللاعب التركي الأصل، معتبرا ما صدر بحق الأخير "غير مقبول" و"عنصري". لم تكن المرة الأولى، التي يتم فيها تصوير مسعود أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سبق وظهر أوزيل مع أردوغان، غير أن صورته الأخيرة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق مونديال روسيا أثارت الكثير من الاهتمام. وفيما أنتقد البعض أوزيل "لدعمه حاكم سلطوي"، أتهمه البعض الآخر "بعدم الولاء لألمانيا".

في مونديال روسيا ودع منتخب "المانشافت" البطولة من الدور الأول، وهو ما اعتبر أكبر إخفاق في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. على إثر ذلك أعتبر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم السابق راينهارد غريندل، أن صمت أوزيل بخصوص قضية لقائه مع أردوغان أثقل كاهل المنتخب. تصريحات غريندل قوبلت بانتقادات من الوسطين السياسي والرياضي أما أوزيل فقد أعتبر أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء". في بيان مثير للانتباه، على حسابه الخاص في "تويتر"، أعلن مسعود أوزيل في عام 2018 اعتزاله اللعب رسميا مع المنتخب الألماني،  وكتب قائلا: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر".

إيمان ملوك

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الطفل المعجزة

    في فترة طفولته، حمل مسعود أوزيل قمصان عدة أندية كروية في مدينة "غيلزنكيرشن" الألمانية، التي ولد فيها، ثم لعب بعد ذلك لمدة خمس سنوات برفقة فريق "روت فايس إيسن". في سنة 2005 انضم أوزيل إلى فريق شالكه، وفي 2009 لعب مع المنتخب الألماني تحت 21 سنة وحصل معه على بطولة أوروبا.

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    التألق دولياً ـ البداية من جنوب إفريقيا

    سنة 2008 انتقل "عازف الليل" إلى فريق فيردر بريمن، بسبب خلافات بشأن تجديد عقده بين فريق شالكه، ووالد مسعود أوزيل (مصطفى)، الذي كان آنذاك وكيلا لأعمال ابنه. لكن صاحب القدم اليسرى جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما قدم أداء رائعا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث انتقل أوزيل إلى ريال مدريد، الذي لعب معه ثلاث سنوات، ليحط الرحال بعدها في فريق أرسنال في صفقة بلغت 50 مليون يورو.

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    نموذج للاندماج

    سنة 2010 فاز مسعود أوزيل بجائزة "بامبي" الإعلامية الشهيرة كمثال ناجح للاندماج. في نهاية 2007 تنازل أوزيل عن جنسيته التركية، بيد أنه لم يخف أبدا فخره بجذوره التركية. سنة 2016 نشر مسعود صورا لرحلة حج في مكة.

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    بطل القلوب

    هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الصورة) مسعود أوزيل، على الانتصار الذي حققه منتخب "المانشافت" على نظيره التركي، في مباراة برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2012. وبعد مونديال البرازيل 2014 تبرع أوزيل بمكافأة الفوز لصالح الأطفال البرازيليين، الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، وهو ما جعل صانع الألعاب ينال استحسان الكثير من الناس، كما زار أوزيل الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    صانع الفرص بعد ميسي

    شارك مسعود أوزيل في جميع مباريات المنتخب الألماني (سبع مباريات) في رحلته نحو الفوز بكأس العالم 2014، حيث يُعد صاحب القدم اليسرى الساحر ليس فقط صانع ألعاب منتخب "المانشافت"، بل أيضا حلقة وصل مهمة بين المدرب يواخيم لوف وباقي اللاعبين في المنتخب. كما نجح أوزيل في مونديال البرازيل 2014 في الحلول ثانيا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب يخلق الفرص.

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الصورة المثيرة للجدل

    ليست المرة الأولى ( مايو/أيار 2018)، التي يتم فيها تصوير مسعود أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سبق وظهر أوزيل مع أردوغان، غير أن صورته الأخيرة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق مونديال روسيا أثارت الكثير من الاهتمام. وفيما أنتقد البعض أوزيل لدعمه حاكم سلطوي، أتهمه البعض الآخر بعدم الولاء لألمانيا.

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    كبش فداء لفشل المانشافت؟

    في مونديال روسيا ودع منتخب "المانشافت" البطولة من الدور الأول، وهو ما اعتبر أكبر إخفاق في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. على إثر ذلك أعتبر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، أن صمت أوزيل بخصوص قضية لقائه مع أردوغان أثقل كاهل المنتخب. تصريحات غريندل قوبلت بانتقادات من الوسطين السياسي والرياضي أما أوزيل فقد أعتبر أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء".

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    "ألماني عند الفوز ومهاجر حال الخسارة"

    في بيان مثير للانتباه، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن مسعود أوزيل (29 عاما) في ( 22 يوليو/تموز 2018) اعتزاله اللعب رسميا مع المنتخب الألماني. أوزيل الذي لعب 92 مباراة مع "المانشافت" وسجل 23 هدفا وساهم في صنع 40 هدفا، كتب قائلا: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر". الكاتب : شوماخر إليزابيث/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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