مواجهات مثيرة في المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا

في طريقها لنيل شرف البطولة والاستضافة، على ساحل العاج تجاوز الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي أمم إفريقيا، لتلاقي الفائز من المنازلة بين نيجيريا وجنوب إفريقيا، في مواجهات مثيرة لبطولة مليئة بالمفاجآت.

باتت المضيفة ساحل العاج "تبحث عن لقب" كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعد عودة درامية وملحمية أوصلتها إلى نصف النهائي حيث تواجه جمهورية الكونغو الديموقراطية الصلبة الأربعاء (السادس من شباط/فبراير 2024)، فيما تتبارز نيجيريا المرشّحة لنيل اللقب الرابع مع جنوب إفريقيا في اليوم ذاته.

ويلعب الفائزان في نهائي البطولة الأحد على ملعب الحسن واتارا في مدينة أنياما شمال العاصمة أبيدجان، فيما يلعب الخاسران السبت لتحديد المركز الثالث على ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي في وسط أبيدجان.

انقسام لغوي

تعبّر المباراتان عن الانقسام اللغوي البارز في القارة، واحد فرانكوفوني يجمع الناطقتين بالفرنسية ساحل العاج (المتوجة في 1992 و2015) والكونغو (البطلة في 1968 و1974) وآخر يجمع الناطقتين بالإنكليزية نيجيريا (البطلة في 1980، 1994، 2013) وجنوب إفريقيا (البطلة في 1996).

في اللقاء الأول، تأمل ساحل العاج أنّ تواصل عودتها القوية، فبعدما انتظرت المباراة الأخيرة بدور المجموعات لتحجز آخر البطاقات الأربع المخصّصة لأصحاب أفضل مركز ثالث، جرّدت السنغال من لقبها في ثمن النهائي بالفوز عليها بركلات الترجيح 5-4 بعد معادلتها في الدقائق الأخيرة، ثم حقّقت فوزاً ملحمياً على مالي القوية 2-1 بعد التمديد، علّما أنها لعبت 75 دقيقة منقوصة.

وأثبت المدرب الموقت إيميرس فاييه (40 عاما) الذي تولى القيادة إثر إقالة الفرنسي جان لوي-غاسيه بعد الخسارة المذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 في دور المجموعات، جدارته، فساهمت تغييراته في قلب المباراتين، مع تسجيل بدلائه للأهداف.

وأشاد فاييه بعد لقاء مالي بلاعبيه الذين "لم يستسلموا، هذه الروح الانتصارية جعلتنا نبحث عن البطولة الآن". وأضاف "قلت للاعبين إننا متنا بعد الخسارة أمام غينيا الاستوائية، وقمنا من جديد بعد مباراة المغرب مع زامبيا (ساهمت نتيجتها بتأهل ساحل العاج)".

لكنّ المدرب الذي استحال بطلاً يواجه موقفاً صعباً، إذ يخوض نصف النهائي دون مدافعه اوديلون كوسونو (23 عاماً) الذي بدأ المشاركة بعد توليه المسؤولية، ومهاجمه اليافع عمر دياكيتيه (20 عاماً) صاحب هدف الفوز القاتل، لطردهما في لقاء مالي، إضافة إلى القائد سيرج أورييه والمهاجم كريستيان كواميه بسبب الإيقاف لتلقيهما الإنذار الثاني في المباراة الأخيرة.

لكنّ فاييه ورجاله لن يكونوا في نزهة أمام قوّة وصلابة منتخب الكونغو الديموقراطية الذي حقّق انتصاراً صريحاً في ربع النهائي على غينيا 3-1، هو الأول له بعد أربعة تعادلات.

من لاعب كرة قدم إلى فنان To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأمام ساحل العاج المتسلّحة بعودة الروح وجمهورها المتحمس، يعوّل المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر الذي يميل عموما للتحفظ الدفاعيّ على خبرة وتألق مدافع مرسيليا الفرنسي شانسيل مبيمبا ومهاجم برنتفورد الانكليزي يوان ويسا اللذين سجلا أمام غينيا.

كما يأمل أن يعرف مهاجم غلطة سراي التركيّ سيدريك باكامبو طريق الشباك مجدداً في أهم مباريات المنتخب بالبطولة.

وواصل دوسابر اعتماده على مهاجمه (16 هدفاً في 53 مباراة)، رغم ابتعاده عن مستواه منذ إضاعته ضربة جزاء أمام المغرب في دور المجموعات.

ولعب المنتخبان 4 مرات سابقة في البطولة، ففازت ساحل العاج مرتين مقابل مرة للكونغو، فيما حسم التعادل 2-2 آخر مواجهاتهما في 2017.

ويأمل العاجيون أن يكون اللقاء تكراراً لنصف نهائي 2015 الذي حسمته "الفيلة" أمام "الفهود" 3-1.

وسيعود منتخب ساحل العاج إلى ملعب الحسن واتارا الذي شهد خسارته أمام نيجيريا 0-1 وغينيا الاستوائية 0-4 والذي يعتبره كثيرون في أبيدجان "مصدر نحس" على منتخب بلادهم، إذ شهد تلقيه هزيمتين، مقابل فوز افتتاحي على غينيا بيساو 2-0.

تأهلت ميجيريا إلى نصف النهائي على حساب أنغولا صورة من: Issouf Sanogo/AFP

"بافانا بافنا" ضد "الفيلة"

وعلى ملعب السلام في بواكي، تصطدم نيجيريا الصلبة دفاعياً، مع جنوب إفريقيا بقيادة بيرسي تاو، مهاجم الأهلي المصري وأفضل لاعب ينشط داخل إفريقيا في 2023، وكذلك الحارس العملاق رونوين وليامس.

وواصلت نيجيريا أداءها المتوازن الذي يجمع بين الحدّة الهجومية والصلابة الدفاعية، حيث حافظت على نظافة شباكها للمباراة الرابعة توالياً وتحديداً منذ استقبال شباكها لهدف في المباراة الأولى أمام غينيا الاستوائية، في استمرار لنهج مدربها البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي أعلن مراراً أنّ هدفه "عدم استقبال الأهداف أولاً".

لكن نيجيريا قد تتعرض لصفعة قوية بحال غياب مهاجمها فيكتور أوسيمهن، أفضل لاعب في القارة، إذ يعاني ابن الخامسة والعشرين من آلام في البطن بحسب ما أفاد المتحدث باسم المنتخب الإثنين. لم يسافر مع بقية أعضاء الفريق إلى بواكي، حيث ستقام المواجهة المرتقبة. وقال بابافيمي راجي المتحدث باسم المنتخب النيجيري "أكد أطباء الفريق أنه وُضع تحت المراقبة الدقيقة وأن أحد أعضاء الفريق الطبي بقي معه في أبيدجان".

ويأمل بيسيرو أن يواصل أديمولا لوكمان (26 عاماً)، الفائز بكأس العالم للشباب دون 20 عاماً مع إنكلترا في 2017، تألقه اللافت، بعدما أحرز أهداف "النسور الممتازة" الثلاثة الأخيرة، اثنان في الكاميرون في ثمن النهائي وهدف الفوز على أنغولا في ربع النهائي.

في الجهة المقابلة، يأمل البلجيكي هوغو بروس الذي يعتمد على تشكيلة أساسية تضم 8 من لاعبي ماميولدي صنداونز، أن يستعيد تاو بريقه الذي خفت كثيراً خلال لقاء الرأس الأخضر الذي انتهى سلبا قبل أن يحسمه الحارس وليامس بتألقه في ركلات الترجيح.

وتصدى حارس "بافانا بافنا" لأول ثلاث ركلات قبل أنّ تهتز شباكه بتسديدة قوية ارتمى أيضاً باتجاهها، ثم أنقذ الركلة الخامسة معلناً مرور بلاده لنصف النهائي الأول منذ 2000.

وهي المرة الأولى يتصدّى فيها حارس مرمى لأربع ركلات ترجيح في مباراة واحدة في تاريخ البطولة، حسب الاتحاد الإفريقي للعبة.

والتقى المنتخبان ثلاث مرات في النهائيات وفازت نيجيريا بها جميعا، أولها 2-0 في نصف نهائي 2000، وآخرها 2-1 في ربع نهائي 2019. ومن المتوقع أنّ يتنافس المنتخبان على بطاقة التأهل المباشر من مجموعتهما (الثالثة) في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

خ.س/ح.ز (أ ف ب)