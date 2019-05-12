 مراهق ألماني يدخل موسوعة غينيس بأطول قدم! | عالم المنوعات | DW | 31.08.2019

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مراهق ألماني يدخل موسوعة غينيس بأطول قدم!

دخل مراهق ألماني موسوعة غينيس للأرقام القياسية بقدم هي الأطول لمراهق ذكر في العالم. ويبلغ طول قدم لارس موتزا 35 سنتيمتراً، ويحتاج المراهق الألماني إلى أحذية خاصة تصنع خصيصاً من أجله وبتكلفة مالية مرتفعة.

Teenager mit den längsten Füßen der Welt (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

قدم المراهق الألماني لارس موتزا.

واجه المراهق الألماني لارس موتزا من برلين مشكلات في العثور على حذاء على مقاسه، الذي يبلغ 57 بنظام القياس الأوروبي، ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وحصل موتزا على شهادة من الموسوعة بأن قدمه هي الأكبر لمراهق ذكر في العالم. 

وقال لارس لوكالة الأنباء الألمانية أمس الجمعة (30 أغسطس/ آب 2019) إن قدمه يبلغ طولها 35 سنتيمتراً. وقالت والدته إن معظم أحذيته يتم صنعها خصيصاً له بتكلفة تبلغ نحو 1200 يورو (1300 دولار)، مضيفة أن الحذاء الخاص بتدريبه على مهنة النجارة يبلغ ثمنه 1800 يورو. كما قال والده إن قدمه كانت كبيرة منذ الولادة، وكان طولها حينذاك 9.5 سنتيمترات.

ر.م/ ي.أ ( د ب أ)

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    الكاتب: إيفيتا آندروشكوفا/ ش.ع


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