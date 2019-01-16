 مراقبون: هجوم منبج صفعة لتصورات ترامب حول ″داعش″ | سياسة واقتصاد | DW | 16.01.2019

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سياسة واقتصاد

مراقبون: هجوم منبج صفعة لتصورات ترامب حول "داعش"

يرى مراقبون أن الهجوم الانتحاري في منبج وتبني "داعش" له يشكل صفعة قوية للرئيس ترامب. فالرئيس الأمريكي برر نيته سحب قواته من سوريا بالقول قبل أسابيع إن تنظيم "داعش" قد هزم وبالتالي لا مبرر لبقاء الجنود الأمريكيين هناك.

Syrien Selbstmordanschlag in Manbidsch (picture-alliance/dpa/ANHA)

بعد أربعة أسابيع فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش"، قتل الأربعاء (16 كانون الثاني/يناير 2019) 16 شخصا على الأقل بينهم مدنيّون وأميركيون في هجوم تبنّاه التنظيم الإرهابي، والذي شكل صفعة لترامب وسلّط الضوء على واقع ميداني مختلف تماما.

فقد فجّر الأربعاء انتحاري نفسه داخل مطعم في وسط مدينة منبج الواقعة في شمال سوريا والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية، وهي ائتلاف مقاتلين عرب وأكراد مدعوم من واشنطن، في أعنف هجوم ضد القوات الأميركية منذ انتشارها في سوريا في 2015. وكان الرئيس الأميركي أعلن في 19 كانون الأول/ديسمبر أن الولايات المتحدة قد ألحقت مع حلفائها "الهزيمة" بتنظيم "داعش"، وأمر بسحب القوات الأميركية من البلاد.

مختارات

فيما كانت الأنظار تتجه للسجال التركي الأمريكي حول نية الرئيس ترامب سحب قواته من سوريا، استهدف تفجير انتحاري دورية تابعة للتحالف الدولي في مدينة منبج. تنظيم "داعش" سارع إلى تبني التفجير الذي أسفر عن مقتل جنود أمريكيين. (16.01.2019)

تسبب البرد القارس ونقص الرعاية الصحية في وفاة 15 طفلا نازحا في مخيم بجنوب شرق سوريا ومناطق أخرى وتحذر منظمة اليونيسيف من أن "عددا أكبر من الأطفال سيموت يوماً بعد يوم في الركبان ودير الزور وأماكن أخرى في سوريا". (15.01.2019)

وفي حين رحّب أميركيون كثر بقرار الرئيس الأميركي الانسحاب من سوريا بعد أن ضاق ذرعا بتكاليف نزاعات مستمرة منذ سنوات، قال مراقبون إن ترامب كان متسرّعا جدا في قراره. وقال تشارلز ليستر، المحلل في معهد الشرق الأوسط إن الهجوم يبيّن أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يبقى قادرا على شن هجمات من هذا النوع، بعد ان تراجعت قوته العسكرية وتقلصت سيطرته على الارض بشكل كبير.

وتابع ليستر "بهذه الطريقة تحديدا تمكّن هذا التنظيم الجهادي من التأقلم والعودة للهجوم في السنوات الماضية". وأضاف المحلل أن "قرار ترامب كان متهوّرا ومدفوعا بهواجس السياسة الداخلية الأميركية أكثر منه بالوقائع الميدانية".

ومن أجل محاولة إثبات ما أعلنه بشأن هزيمة "داعش"، شدد ترامب على مساحات الأراضي التي خسرها التنظيم الإرهابي منذ إعلانه "الخلافة" في مناطق شاسعة كان سيطر عليها في 2014 في كل من العراق وسوريا. لكن الجهاديين لا يزالون يسيطرون على جيوب صغيرة في وادي نهر الفرات، وتفيد تقارير بأن الآلاف من مقاتليه لا يزالون في سوريا.

 

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ولم يصدر الرئيس الأميركي على الفور أي رد فعل على مقتل الجنود الأميركيين، لكن نائب الرئيس مايك بنس أكد ما كان أعلنه ترامب بأن الولايات المتحدة ستسحب كامل جنودها المنتشرين في سوريا والبالغ عددهم نحو ألفي جندي. وقال بنس إن "الخلافة قد انهارت وتنظيم الدولة الإسلامية قد هزم"، من دون أي إشارة للهجوم في شمال سوريا. فيما أحال البيت الأبيض الاسئلة المتعلّقة بالهجوم على وزارة الدفاع.

واعترض أعضاء في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على قرار الرئيس، من بينهم السناتور ليندسي غراهام المعروف بأنه من أكبر مؤيدي سيد البيت الأبيض. وقال غراهام إن "ما يقلقني في تصريحات الرئيس ترامب هو أنها أثارت حماسة العدو الذي نقاتله". وتابع السناتور الجمهوري "آمل أن يفكّر الرئيس مليا في ما هو مقبل عليه في سوريا. أعلم أن الناس يشعرون بالإحباط، لكننا لن نكون ابدا في مأمن هنا ما لم نكن مستعدّين لمساعدة الناس الذين سيتصدّون هناك لهذه الأيديولوجية المتطرّفة".

USS Makin Island | Rückzug von US-Truppen aus Syrien angekündigt (imago/ZUMA Press/D. Morgan)

رغم الهجوم الانتحاري في منبج تتمسك إدارة ترامب بقرار سحب القوات من سوريا

بدوره قال السناتور الجمهوري مارك روبيو إن تبنّي "داعش" للهجوم يشكّل "تذكيرا مأساويا بأن تنظيم الدولة الإسلامية لم يهزم وقد تحوّل إلى تمرّد خطير". وقال روبيو على تويتر "الوقت الآن ليس للانسحاب من المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى زيادة عزيمتهم وتقويتهم".

وفي الأسابيع التي تلت اتّخاذه قراره بالانسحاب وبدء البنتاغون تطبيقه، أدلى ترامب وأعضاء في ادارته بتصريحات متناقضة حول الجدول الزمني لسحب القوات الأميركية من سوريا. والأسبوع الماضي أعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جون بولتون أنه يجب توافر شروط من بينها ضمان سلامة الحلفاء الأكراد، قبل انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

وجاء إعلان البنتاغون أن الولايات المتحدة قد بدأت "عملية انسحابنا المنظّم" من سوريا، وتأكيده أن العملية تقتصر على سحب عتاد عسكري "غير ضروري" وليس جنودا، ليزيد من الالتباس المحيط بالانسحاب الأميركي من سوريا.

في نفس الوقت، تستعد تركيا لتأخذ مكان الولايات المتحدة في شمال سوريا وذلك ليس لمحاربة تنظيم "داعش" بالدرجة الأولى، وإنما لضرب القوات الكردية التي ساهمت بشكل اساسي في دحر الإرهابيين في معاقلهم في الرقة ودير الزور وغيرها من مناطق القتال. فيما يعتقد المراقبون للمشهد السوري بأن اهتمام تركيا بضرب المقاتلين الأكراد يشكل منفسا وعونا كبيرا للتنظيم المتشدد للالتقاط الأنفاس وإعادة تنظيم صفوفه بعد الخسائر الجسيمة التي لحقت به في العراق وسوريا.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    أثارت صور نشرت لجنود أمريكيين يضعون شعار قوات وحدات حماية الشعب الكردية حفيظة تركيا. حيث ظهرت صور لجنود أميريكيين جنبا إلى جنب مع جنود تابعين لتلك الوحدات في منطقة شمال الرقة حيث بدأ الهجوم على معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الرقة.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي (الجمعة 27 مايو/ أيار 2016) إنه "من غير المقبول" أن يضع جنود أمريكيون شعار الوحدات على ملابسهم. واتهم الوزير التركي الولايات المتحدة بأنها "تكيل بمكيالين"؛ لرفضها اعتبار وحدات حماية الشعب الكردية السورية منظمة إرهابية.

  • Syrien Provinz Rakka YPG-Kämpfer

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وحدات حماية الشعب الكردية هي أبرز فصائل قوات سوريا الديمقراطية. وقوات سوريا الديمقراطية عبارة عن تحالف فصائل كردية وأخرى عربية. وقد بدأت هجوما شمال الرقة الثلاثاء (24 مايو/ أيار) غداة إعلان السلطات العراقية إطلاق عملية "تحرير" الفلوجة من أيدي مقاتلي "تنظيم داعش"، المتمدد بين سوريا والعراق.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتدعم الولايات المتحدة تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" في معركتها مع التنظيم المتطرف. وبإسناد جوي لطائرات التحالف الذي تقوده واشنطن استطاعت وحدات حماية الشعب الكردية طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من مناطق واسعة في شمال سوريا على مدى العام الماضي.

  • Symbolbild Rakka Kämpfer der IS

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وكان تنظيم داعش قد أستولى على محافظة الرقة في شمال سوريا بعد انسحاب قوات النظام السوري من آخر معاقلها هناك في آب/ أغسطس عام 2014، ليعلن التنظيم بعدها الرقة عاصمة "لدولة الخلافة الإسلامية"، التي خضعت لها مساحات شاسعة مترابطة من العراق وسوريا.

  • Flughafen von Tabka von ISIS eingenommen

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    ومنذ هجوم الثلاثاء يعيش 300 ألف شخص في مدينة الرقة ظروفا صعبة، خصوصا بعدما توقف التنظيم عن إعطاء "تصاريح خروج للسكان الراغبين بمغادرة الرقة، وفق ما ذكر المركز السوري لحقوق الإنسان. رغم ذلك تمكنت عائلات من الهروب باتجاه محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، الخاضعة لسيطرة تحالف "جيش الفتح" الذي يضم فصائل إسلامية أبرزها جبهة النصرة.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمة إرهابية. وقال تشاووش أوغلو خلال قمة للأمم المتحدة في منتجع أنطاليا بتركيا: "إن من غير المقبول أن يستخدم جنود أمريكيون شعار وحدات حماية الشعب وهي جماعة إرهابية".

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتصنف واشنطن حزب العمال الكردستاني، الذي هو في حرب مع تركيا منذ سنوات طويلة، كمنظمة إرهابية، لكنها تدعم وحدات حماية الشعب في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وكان بيتر كوك السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد رفض التعليق على تلك الصور وقال خلال مؤتمر صحفي الخميس: عندما تعمل القوات الخاصة في منطقة ما فإنها تبذل كل ما في وسعها للاندماج مع المجتمع لتعزيز أمنها. ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب)

    الكاتب: أ ف ب/ رويترز/ ص. ش


مختارات

جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

ظهرت صور لقوات أميريكية خاصة في شمال الرقة السورية بجانب قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية. وظهر على أكتف هؤلاء الجنود شعار الوحدات وهو ما دفع أنقرة إلى اتهام واشنطن بالكيل بمكيالين. (27.05.2016)  

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