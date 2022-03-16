 مراقبون: شبح الانقسام يخيّم مجددا على السياسة الأوروبية تجاه روسيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.04.2022

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سياسة واقتصاد

مراقبون: شبح الانقسام يخيّم مجددا على السياسة الأوروبية تجاه روسيا

عكس الوحدة النادرة التي أبداها أعضاء الاتحاد الأوروبي إزاء روسيا في بداية غزوها لأوكرانيا، يرى مراقبون أن الخلافات بدأت تظهر، سيما حول العقوبات على موسكو. وهناك من يتهم ألمانيا بالأنانية ويرى أن "المفتاح بيد برلين".

القمة الأوروبية الاستثنائية بشأن أوكرانيا (24/2/2022)

شبح الانقسام يخيّم مجددا على السياسة الأوروبية تجاه روسيا، كما يرى مراقبون

 

يرى مراقبون أن شبح الانقسام عاد ليخيّم على العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد أن كان الغزو الروسي لأوكرانيا بعد وحدة نادرة في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. يقول عضو البرلمان الأوروبي من يسار الوسط ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إنريكو ليتا "حتى الآن، أظهرت أوروبا وحدة استثنائية. ندخل الآن فترة قرارات صعبة".

مختارات

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن إصراره على رفض سداد مدفوعات توريدات الغاز الروسي بالروبل، وتمسك بالدفع باليورو أو الدولار "وفقا للتعاقدات القائمة"، لكنه طلب من بوتين "معلومات مكتوبة عن الإجراء الروسي الجديد".

تزامنا مع زيارة وفد أوروبي رفيع لأوكرانيا، تبنى الاتحاد الأوروبي خامس حزمة عقوبات على روسيا منذ غزوها أوكرانيا، كما كشف التكتل عن حجم الأصول والموجودات الروسية والبيلاروسية المجمدة في وعدد الأشخاص المشمولين بالعقوبات.

دعا البرلمان الأوروبي في قرار تبناه إلى فرض حظر "شامل وفوري" على واردات "النفط والوقود النووي والفحم والغاز" من روسيا. كما طالب النواب الأوروبيون أيضًا بـ"تكثيف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا".

ترفض الحكومة الألمانية فكرة فرض حظر فوري على الغاز والنفط الروسيين، هذا ما أكد عليه المستشار شولتس أكثر من مرة. بيد أنّ هذا الموقف لا يحظى بإجماع في البلاد؛ حيث يرى البعض أن الحظر ضروري أخلاقيًا ويمكن إدارته اقتصاديًا.

تدور نقاشات بين الأوروبيين والأمريكيين حول حظر واردات الطاقة الروسية وفرص توفير بدائل لها. وفيما أبدت ألمانيا تحفظها على حظر فوري، يرى خبراء أن تحقيق أوروبا للاستقلال في الطاقة ممكن لكن ليس في المستقبل القريب.

ويشكل موضوع النفط والغاز الروسي حجر الزاوية في اختلاف  مواقف الدول الأوروبية: هل يجب  التوقف عن شراء الطاقة من روسيا  التي تمول عائداتها بشكل مباشر جهدها الحربي في أوكرانيا، رغم تواصل اعتماد العديد من الدول الأوروبية عليها من ألمانيا إلى سلوفاكيا؟

يذكر أن الغاز الروسي يشكل حوالي 40 بالمئة من استهلاك دول الاتحاد الأوروبي من الغاز وحوالي ثلث وارداتها الخام.

منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير،  شدّد الأوروبيون عقوباتهم على النخبة والاقتصاد الروسيين  مع كل تصعيد جديد، مراهنين على أن الكلفة التي سيتكبدها الرئيس فلاديمير بوتين قريبا ستكون باهظة إلى درجة لا تسمح له بمواصلة الحرب.

فقد  جمّدت دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن ما لا يقل عن 29,5 مليار يورو من الأصول الروسية والبيلاروسية  (تعمل وحدات روسية في أوكرانيا انطلاقا من بيلاروس المجاورة). ووافقت الدول الأعضاء على حظر واردات الفحم الروسي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية.

يقول إنريكو ليتا لوكالة فرانس برس إن "العقوبات التي تم اتخاذها شديدة للغاية لكنها تحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج". ويتابع "كلنا توقعنا عملية تستغرق بضعة أيام أو حتى أسابيع قليلة، لكننا نجد أنفسنا اليوم في وضع لا نرى نهايته".

في الأسابيع التي سبقت الحرب، لوّحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بمجموعة عقوبات شديدة، على أمل أن تثني فلاديمير بوتين عن التدخل في أوكرانيا.

ويشير نائب مدير معهد "صندوق مارشال الألماني" في باريس مارتن كوينز الى أن "ذلك جعل من الممكن الرد بسرعة بعد 24 شباط/فبراير، لكنه بلغ حدوده، وصارت تُطرح مسألة الغرض من العقوبات".

اختلاف حول حظر استيراد الطاقة من روسيا

ويوضح لفرانس برس أن الجدل يتركز الآن على "قضية الطاقة والحيّز الزمني للعقوبات"، إذ لن يدخل الحظر المفروض على الفحم الروسي حيز التنفيذ حتى مطلع آب/أغسطس المقبل، بعد 120 يوما من نشر حزمة العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وتضغط بولندا ودول البلطيق من أجل إجراءات أكثر صرامة وأسرع بشأن الغاز والنفط. لكن الدول الأكثر اعتمادا على الطاقة الروسية، وفي صدارتها ألمانيا، تطلب مزيدا من الوقت لإيجاد بدائل، ما يثير غضب دول أعضاء أخرى.

من جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية الألماني أولريش شبيك عبر تويتر "برلين بيدها مفتاح تشديد الضغط على بوتين. لكن (المستشار أولاف) شولتس يدير أذنا صمّاء ويبدو أنه يعتقد بإمكان تجنّب هذا القرار. سمعته تتضرر بشكل كبير".

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تواصل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وسط مخاوف من قطع شحنات الغاز في خضم مواجهة بشأن العقوبات الأوروبية والمطالب بسداد المدفوعات بالروبل

وترفض برلين حتى الآن فرض عقوبات على قطاع الغاز والنفط الروسي ، الذي تعتمد عليه بنسبة كبيرة. وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الاثنين إن ألمانيا لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي "في الوقت الراهن"، وأن قطعها "سيضرنا أكثر من روسيا".

وأشارت مديرة "المعهد النمساوي لأوروبا وسياسة الأمن" فيلينا تشاكاروفا في تغريدة إلى أن "مدفوعات الاتحاد الأوروبي لروسيا مقابل الطاقة منذ بداية الحرب في أوكرانيا تساوي 27,3 مليار يورو، 9,465 مليارات للنفط، 17,1 مليارا للغاز، وتسعة ملايين للفحم".

فاقمت المجر بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان الخلافات بإعلان استعدادها لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، عكس بقية دول الاتحاد الأوروبي.

ويهدد الرئيس الروسي بقطع الإمدادات عن الدول التي ترفض الالتزام بقرار الدفع بالروبل  الذي اتخذه ردا على تجميد 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية بالعملات الأجنبية.

خلافات حول كيفية التعامل مع موسكو

يؤكد إنريكو ليتا أنه "مع فوز أوربان الأحد، سيكون هناك دائما +السيد لا+ داخل الاتحاد الأوروبي. المجر بلد صغير ولكن قدرتها على إلحاق الضرر كبيرة في الموضوعات التي يلزم التصويت عليها بالإجماع".

من نقاط الخلاف الأوروبية الأخرى كيفية التعامل دبلوماسيا مع روسيا، فقد انتقد رئيس وزراء بولندا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية محادثاته العديدة مع زعيم الكرملين منذ بدء الحرب.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي "ما من أحد تفاوض مع هتلر"، وردّ عليه ماكرون بأنه "يميني متطرف معاد للسامية" ما قاد وارسو لاستدعاء السفير الفرنسي لديها.

ويعتبر مارتن كوينز أن لهذه التصريحات قبل كل شيء "أهدافا سياسية داخلية". وأضاف "هناك ضغط هائل على الأوروبيين، وخصوصا وارسو وبرلين وباريس، لمواصلة العمل معا بشأن الموضوع الأوكراني".

ع.ج.م/ع.أ.ج (أ ف ب)

  • A file photo dated November 18, 2017, shows the SY A yacht, owned by Russian billionaire Andrey Igorevich Melnichenko

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت الشراعي

    تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.

  • The Lena yacht pictured in the port of Sanremo

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "لينا"

    فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.

  • The Dilbar superyacht in Hamburg

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "دلبار" في هامبورغ

    هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.

  • Luxury yacht Dilbar pictured in Bremen

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    نقل ملكية دلبار

    لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.

  • Luxury yacht Eclipse

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    الهروب إلى تركيا

    يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.

  • Mega yacht Scheherazade sails next to several smaller boats

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    "شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟

    يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع


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