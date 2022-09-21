مراقبة الجو من الفضاء

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تسعى أبلآشا بوروار لجعل العالم مكانًا أفضل. لذا أسست في الهند شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات تستخدم بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة الهواء والماء والتربة.
أدت الحرب في اليمن، إلى تدمير محطات الكهرباء ليجد الكثير من اليمنيين ضالتهم في الطاقة الشمسية لإنارة المنازل والمستشفيات وحتى في ضخ المياه، بيد أن بحثاً جديداً حذر من هذه التقنية في ضخ المياه الجوفية. فلماذا؟
تعمل دول الشرق الأوسط على تعزيز استقلالها الغذائي لمواجهة النقص المتوقع في إمدادات القمح. ولكن على الرغم من بعض المبادرات المشجعة، فإن التحديات الحالية تجعل "السيادة الغذائية" شبه مستحيلة، على الأقل في الوقت الحالي.
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