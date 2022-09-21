 مراقبة الجو من الفضاء | صنع في ألمانيا | DW | 21.09.2022

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صنع في ألمانيا

مراقبة الجو من الفضاء

تسعى أبلآشا بوروار لجعل العالم مكانًا أفضل. لذا أسست في الهند شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات تستخدم بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة الهواء والماء والتربة.

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