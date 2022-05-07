مراسلون - وجهتهم: الحرب - مقاتلو أوكرانيا الأجانب

كابون البالغ من العمر19 عاماً هو أحد هؤلاء المقاتلين، وهو يستخدم اسماً مستعاراً ولا يريد الإفصاح عن هويته. يرى كابون أن مهمته هي الرد على الهجوم الروسي، حيث أنه لم يعد يتحمل مشاهد ضحايا الحرب الأوكرانيين ويريد المساعدة. والآن وصل الشاب إلى وجهته، رغم أنه ليس لديه خبرة في القتال ولم يتم تدريبه حتى. فهل سيتحمل الشاب الذي كان يعمل كرجل إسعاف وحشية الحرب؟ ريبورتاج: روث كراوزه.