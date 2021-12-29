مراسلون - هونغ كونغ: حرية الصحافة تحتضر

يجد بائع الكتب كريس صعوبة في تسويق كتبه فمعظمها تجلب من تايوان الديمقراطية. أما الصحفي جاكي فيتعرض لتهديدات متكررة من قبل البعض، بإخبار السلطات الأمنية حول الفيديوهات التي ينشرها. حرية الصحافة تحتضر في هونغ كونغ، التي باتت تحتل المركز الثامن والأربعين بعد المئة ضمن تصنيف حرية الإعلام الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، بعد أن كانت في المركز الثمانين قبل عام. ريبورتاج: فوب كونغ