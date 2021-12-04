 مراسلون - هل تقف الإعاقة حاجزاً أمام الحب؟ | مراسلون | DW | 08.01.2022

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مراسلون

مراسلون - هل تقف الإعاقة حاجزاً أمام الحب؟

يعد موضوع الحب والجنس بين الأشخاص المصابين بإعاقة ذهنية من المواضيع الحساسة التي يقل الحديث عنها. لكن الأمر في سكن مخصص لرعاية هؤلاء الأشخاص في إحدى المدن الألمانية مختلف. فهنا يتاح لهؤلاء الأشخاص إقامة علاقات حميمية كيفما ومع من أرادوا.

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تربط تيكلا شونيمان ولارس نوفاك علاقة صداقة منذ الصغر تحولت إلى علاقة عاطفية وحميمية. قصة الحب هذه قد لا تكون مألوفة فالاثنان مصابان بمتلازمة داون. فالمجتمع والأقرباء لا يدعم أشخاصاً كهؤلاء في ممارسة حقوقهم في إقامة علاقة حميمية مع شخص آخر. لكن الامر مختلف مع تيكلا ولارس فإدارة دار الرعاية التي يقيمان فيها، تشجع النزلاء على الارتباط وإقامة علاقات شخصية بين بعضمهم البعض.

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