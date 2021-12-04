مراسلون - هل تقف الإعاقة حاجزاً أمام الحب؟

تربط تيكلا شونيمان ولارس نوفاك علاقة صداقة منذ الصغر تحولت إلى علاقة عاطفية وحميمية. قصة الحب هذه قد لا تكون مألوفة فالاثنان مصابان بمتلازمة داون. فالمجتمع والأقرباء لا يدعم أشخاصاً كهؤلاء في ممارسة حقوقهم في إقامة علاقة حميمية مع شخص آخر. لكن الامر مختلف مع تيكلا ولارس فإدارة دار الرعاية التي يقيمان فيها، تشجع النزلاء على الارتباط وإقامة علاقات شخصية بين بعضمهم البعض.