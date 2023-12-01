نيويورك - شباب بلا مأوى

يحاول جون وزوجته زوي عبثاً العثور على شقة للسكن في نيويورك منذ سنة. وبعد أن رزقا بمولودة أصبح الوضع أكثر تعقيداً. يعمل جون بنصف دوام لكن مردود عمله غير كاف. هناك مثل جون حوالي 650000 شخصاً في الولايات المتحدة و90000 شخصاً في نيويورك وحدها. أعداد الأشخاص بلا مأوى في ارتفاع نظراً لتوقف الكثير من مشاريع الدعم، مع ارتفاع تكاليف السكن بشكل كبير. تحاول بعض المنظمات تقديم العون لأشخاص مثل جون، لكن العثور على سكن وسط هذه الظروف يكاد يكون مستحيلاَ. ريبورتاج: ألفاريز غروبر.