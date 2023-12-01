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نيوزيلندا: انقذوا طائر الكيوي!

٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣

طائر الكيوي الوديع، رمز نيوزيلندا مهدد بالإنقراض! من المسؤول؟ وما العمل؟

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بعد أن كانت أعدادها تصل في السابق إلى 12 مليون طائر، لم يعد هناك حالياً أكثر من 70000 طائر كيوي في نيوزيلندا. السبب في ذلك يعود إلى الجرذان التي تصل إلى أعشاش طائر الكيوي تحت الأرض وتقتل صغاره وتتلف بيضه. وضع دفع المتطوعين في نيوزيلندا إلى القيام بحملات لجمع بيض الكيوي وتركها تفقس في أماكن مخصصة لذلك. بروني كينيدي واحدة من المتطوعين الحريصين على إنقاذ رمز هام من رموز نيوزيلندا. مراسلة دي دبليو جويل دولروي رافقت مجموعة من المتطوعين في إحدى مهماتهم.

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طبيعة وبيئة٢٦ يونيو ٢٠٢٢06:30 دقيقة
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