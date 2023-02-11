 مراسلون - نيبال: لغز تحطم الطائرات | مراسلون | DW | 18.03.2023

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مراسلون - نيبال: لغز تحطم الطائرات

لا يحدث أن تتحطم الطائرات في أي دولة أخرى كما هو الحال في نيبال. فماذا وراء ذلك؟

تشتهر نيبال عالميًا بمناظرها الخلابة وجبالها الشاهقة وقممها المغطاة بالثلوج. يسافر السياح إلى هناك من جميع أنحاء العالم، ويجرؤ الكثيرون منهم على تسلق المنحدرات الجبلية المحفوفة بالمخاطر. لكن الوصول إلى تلك الجبال بحد ذاته يعد أمر ا خطيرا، حيث تتكرر حوادث سقوط الطائرات هناك مرارًا. خلال العقود الثلاثة الماضية، لقي أكثر من 700 شخص حتفهم في مثل تلك الحوادث. فما هي الأسباب؟ مراسل DW زبير أحمد تحدث إلى المسؤولين عن مراقبة الحركة الجوية النيبالية وخبراء وأقارب الضحايا.

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