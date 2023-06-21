مراسلون - نساء الروهينغا في المخيمات

تعيش نساء الروهينغا في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش وسط أوضاع صعبة للغاية. فهن عديمات الجنسية ولا يحق لهن العمل أو الالتحاق بالمدارس العادية ولا يمكنهن مغادرة المخيم إلا بإذن خاص. هذا بالإضافة إلى المضايقات التي يتعرضن لها في المخيم وإحساسهن بالقلق والخوف الدائم. رغم هذا تحاول نساء كثر الحصول على تعليم في المخيم، رغم رفض المجتمع الذكوري الذي يعشن فيه. ريبورتاج: بيرغيتا شولكه - ناومي كونراد - أرافاتول إسلام