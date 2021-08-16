 مراسلون - نساء أفغانستان تحت حكم طالبان | مراسلون | DW | 11.09.2022

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مراسلون

مراسلون - نساء أفغانستان تحت حكم طالبان

بعد استيلاء حركة طالبان على الحكم في أفغانستان قبل عام، إنقلبت حياة النساء في هذا البلد رأساً على عقب. مراسلونا توجهوا إلى أفغانستان لمعرفة المزيد عن حياة السكان تحت حكم الحركة الإسلامية المتشددة.

كانت الطبيبة روشاناك نائبة في السابق وكانت تحاول الحوار مع حركة طالبان. وعندما وصلت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة إلى قريتها، تركت العمل السياسي. روشاناك تعمل اليوم في الإدارة الإقليمية التابعة لحركة طالبان. التقينا في العاصمة كابول بعائشة، التي كانت تعمل سابقا مع الأمم المتحدة. فقدت الشابة عملها الآن ولم تعد قادرة على متابعة دراستها. عائشة تشعر اليوم كما لو أنها حبيسة المنزل.

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