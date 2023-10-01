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مراسلون - موزمبيق: احتجاج العمال المتعاقدين في ألمانيا الشرقية

٢١ أكتوبر ٢٠٢٣

في مابوتو، عاصمة موزمبيق، يخرج "العمال المتعاقدون السابقون" إلى الشوارع حاملين الأعلام الألمانية والطبول والصافرات، مطالبين بالعدالة.

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جوليو فيصل لاخا هو واحد منهم. قبل أربعة عقود، جاء إلى ألمانيا الشرقية، في ما كان يعرف آنذاك بجمهورية ألمانيا الديمقراطية. وكان من المفترض أن يحصل هناك على تعليم جيد ومن ثم وظيفة جيدة الأجر، لكن الأمور سارت بشكل مختلف. إذ تم الاحتفاظ بنصف راتبه ثم وعدوه باستلام الباقي في وقت لاحق. عانى حوالي 17 ألف عامل متعاقد آخر من نفس مصير جوليو. وبعد توحيد المانيا في عام 1990، عاد معظمهم إلى ديارهم. ولم يحصلوا حتى الآن على أجورهم المستحقة. ولهذا السبب يواصلون التظاهر كل أربعاء في الساعة الحادية عشرة. تقرير مارك إيرات.

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