مراسلون - من هو المذنب؟ المجاعة في مدغشقر

لا توجد مياه في نهر مانامبوفو منذ عدة أشهر. يحفر السكان المحليون في قاع النهر الرملي على أمل العثور على بضع قطرات من الماء. تلقي الحكومة باللوم على تغير المناخ كسبب لفترة الجفاف الطويلة وتوافق الأمم المتحدة على أن هذا هو السبب الرئيسي لتفاقم الأزمة. لكن الأصوات المنتقدة تقول إن الحكومة تشترك في بعض المسؤولية - على الرغم من سنوات من المساعدات الغربية ، فإن جنوب مدغشقر عالق في الوحل، مع عدد قليل من الطرق المعبدة، وبالكاد توجد أي مدارس، ومعدل الولادات مرتفع للغاية. مراسل DW أدريان كريش يتحدث عن الإجراءات المطلوب اتخاذها في الوقت الحالي، وعن أهمية موسم الأمطار القادم.