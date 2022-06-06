مراسلون - منشقون روس في جورجيا

نهاية سبتمبر 2022 أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن التعبئة الجزئية ليتمكن من سحب المزيد من الجنود إلى حربه ضد أوكرانيا، ولكن الكثير من الروس رفضوا ذلك وهربوا من البلاد، ويقدر عددهم حتى الآن بنصف مليون منشق.
حوالي مئة ألف منشق عن الجيش الروسي استقروا حتى الآن في جورجيا، فهذا البلد تربطه مع روسيا علاقات قوية ومعقدة في الوقت نفسه، خاصة وأن الحرب الأخيرة مع روسيا حدثت في الماضي القريب. فما مدى ترحيب الجورجيين بالمنشقين الروس؟ وكيف هو حال الروس الهاربين من الخدمة العسكرية في جورجيا؟ أوكسانا إيفدوكيموفا أعدت هذا الريبورتاج من العاصمة الجورجية تبليسي.