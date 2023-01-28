 مراسلون - ممارسة الحب، طوال العمر | مراسلون | DW | 04.03.2023

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مراسلون

مراسلون - ممارسة الحب، طوال العمر

ممارسة الجنس، طوال العمر؟ ليس هذا بالأمر البديهي في ألمانيا، فبحسب دراسة تتراجع وتيرة ممارسة الجنس بدءا من سن الخامسة والأربعين.

ولا تقتصر المشكلة على إمكانية أن يسبب هذا التراجع إحباطا فحسب، وإنما قد يصبح على المدى الطويل عبئا على العلاقة بين الأزواج. لكن ما هي الأسباب الكامنة وراء تراجع الرغبة؟ وماذا يمكن فعله للتغلب على هذا التراجع؟ تتحدث دوروتيا (71 عاما) وفولفغانغ (70عاما) بصراحة عن علاقتهما الجنسية وكيف أن طقوس التانترا والمغامرات الجنسية قد صنعت الفارق الحاسم في الحفاظ على رغبتهما الجنسية. أما اوتا البالغة من العمر 65 عاما، فقد وجدت سعادتها الكبرى مع رجل يصغرها بثلاثين عاما. ريبورتاج لـ تيسا كلارا فالتر

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