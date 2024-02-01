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مجتمعبنغلاديش

مقبرة سفن في بنغلاديش

٣ فبراير ٢٠٢٤

تسبب مقبرة السفن في ميناء مدينة شيتاغونغ في بنغلاديش كارثة بيئية تهدد البشر والطبيعة.

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يوجد في ميناء مدينة شيتاغونغ في بنغلاديش ثاني أكبر مجمع للسفن القديمة في العالم. ونظراً لافتقار سلطات الميناء لوسائل إعادة تدوير تلك السفن بطريقة مثالية، تسببت مقبرة السفن هذه بكارثة بيئية تهدد البشر والطبيعة. فالدراسات تشير إلى أن 10% من هيكل السفن يتألف من معادن ثقيلة وزيوت ومواد سامة أخرى ينتقل جزء كبير منها إلى البيئة. آثار مقبرة السفن على البيئة واضحة للعيان فقد اختفى 25 نوعاً من الأسماك في مياه شيتاغونغ والعمال في الميناء معرضون لأخطار مختلفة لانعدام إجراءات السلامة والصحة. لكن معظم هؤلاء يلتزم الصمت لأنه يخشى على مصدر رزقه.

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