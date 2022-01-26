مراسلون - مزارع عنيد ضد عملاق الطاقة

رحل أهالي قرية لوتسرات الألمانية منذ زمن عن أراضيهم. بعد تلقيهم تعويضات من قبل شركة كبرى تنقب عن الفحم في المنطقة. لكن وضع المزارع إيكارت هويكامب مختلف، فقد قرر الرجل أن يقف عائقاً أمام استخراج الفحم الحجري في منطقته. وهو يصارع ضد إحدى أكبر الشركات في هذا القطاع. صراع غير متكافئ جلب للمزارع الألماني شهرة كبيرة ومساندة من قبل ناشطي حماية البيئة وحزب الخضر الألماني.