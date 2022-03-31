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مراسلون - مريكا والاختيار الصعب - الوقود أم الريح

يعتمد اقتصاد ولاية داكوتا الشمالية على إنتاج النفط لذا يأمل السكان عناك في زيادة الطلب على الوقود الأحفوري نتيجة للحرب في أوكرانيا. لكن أصواتاً في الولاية الامريكية تطالب بالتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة. داكوتا الشمالية على مفترق طرق.