 مراسلون - مريكا والاختيار الصعب - الوقود أم الريح | مراسلون | DW | 09.04.2022

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مراسلون - مريكا والاختيار الصعب - الوقود أم الريح

يعتمد اقتصاد ولاية داكوتا الشمالية على إنتاج النفط لذا يأمل السكان عناك في زيادة الطلب على الوقود الأحفوري نتيجة للحرب في أوكرانيا. لكن أصواتاً في الولاية الامريكية تطالب بالتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة. داكوتا الشمالية على مفترق طرق.

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تمتلك ولاية داكوتا الشمالية مناخاً مثالياً لإنتاج الطاقة النظيفة. مساحات شاسعة ورياح تهب طوال العام. كما تصلح الولاية أيضاً لاستخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير. رغم ذلك يعارض الكثيرون تخلي الولاية عن مصادر الطاقة التقليدية. مراسلة دي دبليو إنيس بول تحدثت الى السكان هناك وتعرفت على آرائهم.

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