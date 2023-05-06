 مراسلون - مرض السكري في سيراليون | مراسلون | DW | 10.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون

مراسلون - مرض السكري في سيراليون

يشكل مرض السكري في سيراليون خطراً على الحياة لكنه غير معروف فعلياً لذا يصعب الحصول على أدوية لهذا الداء. "هوا" مصابة بمرض السكري وهي بحاجة ماسة للأنسولين، لكن ابنة الخمسة عشر عاما تجد صعوبة في العثور على طبيب مختص في هذا المجال.

وضع الفتاة "هوا" المريضة صعب في سيراليون، فحسب منظمة الصحة العالمية هناك عدة أطباء فقط لكل مئة ألف شخص في هذا البلد. كما أن عدد المشافي المختصة بعلاج مرض السكري قليل جداً، بالإضافة إلى ندرة مادة الأنسولين التي يحتاجها مرضى السكري. هذا يدفع البعض إلى جلب هذه المادة بشكل فردي إلى سيراليون، على شكل تبرعات تأتي من دول صناعية. وما يزيد الأمر تعقيدا هو جهل الكثيرين في سيراليون بأهمية اتباع نظام صحي صارم عند الإصابة بمرض السكري. لا تريد "هوا" أن تصبح عالة على أسرتها، ولحسن الحظ، وجدت الفتاة من يساعدها في محنتها. ريبورتاج: تشيرنور جاستيس ثورونكا

المزيد من المركز الإعلامي

Standbilder aus der Sendung 'Reporter'

مراسلون - شابات متمردات - مغنيات راب في كشمير 06.05.2023

DW Reporter Pflegemutter

مراسلون - أم مؤقتة 29.04.2023

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون - المعاناة الداخلية - فترة انقطاع الطمث 22.04.2023

Kolumbien Cali | David Goméz, Stadtteilhistoriker und Guide in Siloé

مراسلون - كولومبيا: الحياة في العشوائيات 15.04.2023

المزيد مراسلون

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون - أسرة حاضنة من نوع خاص 08.06.2023

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون - كفاح ضد عقدة البدانة 27.05.2023

Pater Shijo Paul Amenanickal, Pfarrer aus Kerala, Südindien

مراسلون - كاهن هندي في ألمانيا 20.05.2023

DW Reporter I Professionelle Sterbebegleitung

مراسلون - مرافقة في الموت 13.05.2023

اقرأ أيضا

The Lassa virus is an RNA virus causing hemorrhagic fever. It is transmitted to man by rat urine. Incubation lasts 10 days. Symptoms are painful muscles, headaches, digestive bleeding, severe diarrhea and vomiting. Diagnosis of Lassa fever requires blood tests. Treatment involves the administration of antiviral agents (ribavirine) and the quarantining of infected individuals. TEM

"حمى لاسا".. بريطانيا تسجل أول حالة وفاة 17.02.2022

أعلنت السلطات البريطانية حالة وفاة جراء مرض يعرف بـ"حمى لاسا"، فيما سجلت البلاد ثلاث حالات مؤكدة. وبحسب السلطات فإن المصابين الثلاثة قد أقاموا مؤخراً في غرب إفريقيا. ماذا نعرف عن "حمى لاسا" وما مخاطرها؟

Serving delicious cakes on a plate © Sakala #5887615 Teig appetite bake bankerl bewirten brot buecher cupcake dekoration diner ernährungsumstellung essen feinschmecker grasen hungry indulge karneval kirk-dikdik knabber-zeug knusprig küchen lecker mahlzeit mampfen nachspeise nahrumgsmittel ocolus reich restaurant cape town rezeption runde sahne schokokuss servierte süss teller tisch treat verzehr yummy

"الحلو ما يكملش" ـ مخاطر السكر وطرق تعويض حاجة الجسم له 09.05.2022

سمعته سيئة ومع ذلك القليلون فقط قادرون على التخلي عنه تماما؛ إنه السكر. فوائده أقل بكثير من أضرره، فجسمنا بحاجة إلى نوع محدد منه وبمقدار محدود. أما مخاطره فلا تحصى.

24.04.2023+++ Ein Airbus der Luftwaffe landet mit aus dem Sudan evakuierten Bundesbürgern auf dem Flughafen BER.

تسارع إجلاء آلاف الأجانب من السودان ووصول أول دفعة إلى برلين 24.04.2023

تتواصل عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان حيث تقترب المعارك من يومها العاشر. وفيما فتحت مسارات آمنة لإخراج الرعايا الأجانب بضمان الطرفين المتصارعين، تُرك السودانيون لمواجهة مصيرهم تحت وابل الرصاص.

11.3.2021, Malawi, Afrika, Ein Anwohner wird gegen Covid-19 geimpft. Afrika verzeichnet bei der Zahl der nachgewiesenen neuen Corona-Fälle einen spürbaren Rückgang, wie die Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (AU), der Africa CDC, am 11. März mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

انتشار نسخ كورونا المتحورة في أفريقيا يقلق منظمة الصحة العالمية 18.06.2021

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من انتشار النسخ المتحورة لكورونا في قارة أفريقيا التي لم يتم تطعيم سوى 1% من سكانها، فيما أعلنت ألمانيا أنه سيتم تعبئة لقاحات كورونا في أفريقيا لأول مرة في نيسان/أبريل 2022.