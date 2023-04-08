 مراسلون - مرافقة في الموت | مراسلون | DW | 13.05.2023

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مراسلون

مراسلون - مرافقة في الموت

يصعب على الكثيرين التحدث عن الموت. ريغينا تشيرياك المصابة بمرض مميت تجد أيضاً صعوبة في الحديث عن الموت مع عائلتها. لكن السيدة وجدت في مرافقة متخصصة عونا لها في أيامها الأخيرة

تشعر ريغينا بالخوف من الموت. فقد عانت السيدة البرلينية من المرض كثيراً بعد إصابتها بسرطان الرئة ثم سرطان الدماغ. وضع ريغينا زاد سوءاً بعد إصابتها بداء الإنسداد الرئوي المزمن الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى الموت عن طريق الاختناق. تريد السيدة البالغة من العمر سبعة وستين عاماً عيش ما تبقى من حياتها بأفضل طريقة ممكنة وتريد ان تقرر مصيرها بنفسها. تحظى ريغينا بدعم كبير من زوجها وأولادها لكنها تريد أيضاً أن تحصل على دعم من قبل شخص متخصص بمرافقة المرضى قبل الموت، شخص يعرف ما ينتظر ريغينا في أيامها الأخيرة وبإمكانه التخفيف عنها.

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