مراسلون - متمردون في ميانمار

إنه الأصغر سنا في مجموعات المتمردين التي تشكلت منذ انقلاب العسكر في ميانمار في عام 2021. بالأساس يلتحق بالمقاومة المسلحة شباب صغار في السن للغاية. لقد تركوا زيهم المدرسي ومقاعد الدراسة في الجامعة ويحاربون الآن الحكام العسكريين في الأدغال. إنهم في جوهرهم قوى مؤيدة للديمقراطية، لكنهم لا يتورعون أيضا عن اللجوء إلى تكتيكات حرب العصابات الوحشية. تقرير لدينيس وباتريك فاينرت من مناطق المتمردين في ميانمار، حيث يلتقون مقاتلون في قاعدة المقاومة السرية الخاصة بهم.