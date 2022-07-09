مراسلون - ما سر تعلق السود في أمريكا بالسلاح

يقول أنوبيس هيرو مؤسس أول ناد للسلاح في ولاية كولورادو الأمريكية إن على السود حماية أنفسهم بأنفسهم لأن الدولة لا تفعل ذلك. يريد أنوبيس أن يتعلم السود استخدام السلاح للدفاع عن أنفسهم، ودوراته التدريبية تلقى رواجاً كبيراً بين سكان الولاية السود. تشير الإحصائيات إلى أن ثلث السكان البيض في الولايات المتحدة يمتلكون سلاحاً فرديا. لذا يخشى الخبراء من تسلح السكان السود، لما لذلك من عواقب محتملة على السلم الأهلي في أمريكا. أنوبيس لا يكترث بذلك، فهو يعتبر أن على السود الدفاع عن أنفسهم بالسلاح عند الضرورة.