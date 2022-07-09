 مراسلون - ما سر تعلق السود في أمريكا بالسلاح | مراسلون | DW | 20.08.2022

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مراسلون

مراسلون - ما سر تعلق السود في أمريكا بالسلاح

يملك ربع المواطنين السود سلاحاً فردياً وأعداد هؤلاء تشهد ازدياداً منذ سنوات. يقع السود أكثر من غيرهم ضحايا جرائم قتل عشوائي أو جرائم عنف الشرطة. لذا يلجأ الكثيرون منهم لنوادي السلاح للتعلم على استخدامه.

يقول أنوبيس هيرو مؤسس أول ناد للسلاح في ولاية كولورادو الأمريكية إن على السود حماية أنفسهم بأنفسهم لأن الدولة لا تفعل ذلك. يريد أنوبيس أن يتعلم السود استخدام السلاح للدفاع عن أنفسهم، ودوراته التدريبية تلقى رواجاً كبيراً بين سكان الولاية السود. تشير الإحصائيات إلى أن ثلث السكان البيض في الولايات المتحدة يمتلكون سلاحاً فرديا. لذا يخشى الخبراء من تسلح السكان السود، لما لذلك من عواقب محتملة على السلم الأهلي في أمريكا. أنوبيس لا يكترث بذلك، فهو يعتبر أن على السود الدفاع عن أنفسهم بالسلاح عند الضرورة.

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