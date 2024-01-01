مراسلون - مايوت: جزيرة اللجوء - حدود أوروبا المنسية

تنتمي جزيرة مايوت جغرافياً إلى أرخبيل جزر القمر، شمال غرب مدغشقر. أما قانونيا وسياسيا فهي تحت حكم فرنسا وبالتالي تنتمي للاتحاد الأوروبي. ولهذه الأسباب فهي وجهة شعبية للمهاجرين الذين يأتون في المقام الأول من جزر القمر المجاورة، ولكن أيضًا من قارة أفريقيا، مثل الكونغو، ورواندا، وبوروندي. ويعيش معظم هؤلاء المهاجرين في الأحياء الفقيرة، في خوف دائم من الترحيل. الجريمة، ونقص البنية التحتية، والتضخم يزيد الإحباط بين السكان المحليين، الذين يشعرون بأن الحكومة تخلت عنهم ويعتقد الكثيرون منهم أيضا أن اللوم يقع على المهاجرين. والآن ومع نقص المياه في جزيرة مايوت، أصبح الوضع مهددًا أكثر من قبل بالتصعيد. تقرير لويزا فون ريشتهوف.