مراسلون - لودوفيك: إمام مثلي

درس زاهد الإمامة في وطنه الأم الجزائر. لم يجرؤ الشاب الجزائري على الاعتراف بمثليته الجنسية، إلا بعد وصوله إلى مدينة مرسيليا الفرنسية. زاهد هو مؤسس أول مسجد متاح للمثليين في فرنسا ومعهد "كالم"، حيث يقوم بتدريب الأئمة الجدد على إسلام أكثر تحرراً. يعتبر زواج المثليين من المحرمات في الإسلام، لكن زاهد يريد فتح آفاق جديدة. وهو لا يخشى مواجهة هذه القضايا ومباركة زيجات المثليين. ريبورتاج سيمون لورونس وسوزانا دورهاغه.