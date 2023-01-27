 مراسلون - "لقد نجوت - لكن هتلر لم ينج!" ، قصة جوزيف الكسندر | مراسلون | DW | 15.07.2023

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مراسلون - "لقد نجوت - لكن هتلر لم ينج!" ، قصة جوزيف الكسندر

نجا جوزيف ألكسندر من المحرقة النازية، على عكس عائلته التي لم ينج منها أحد. عمر جوزف 100 عام ونشاطه لم يهدأ حتى الآن، فهو يريد أن تبقى ذكرى تلك المأساة خالدة.

يعيش جوزيف الكسندر في لوس انجلوس وهو يقوم برحلات كثيرة يلقي فيها محاضرات. ولد جوزيف ألكسندر في بولندا عام 1922 ولقي جميع أفراد عائلته مصرعهم في المحرقة النازية. لكن جوزف نجا من حصار غيتو وارسو اليهودي ومن معسكري الاعتقال النازيين أوشفيتس وداخاو. قضى جوزيف بعد إطلاق سراحه من المعتقل النازي عامين في ألمانيا إلى ان هاجر إلى الولايات المتحدة حيث بدأ حياة جديدة. يشعر جوزيف بواجب ملح تجاه أفراد عائلته القتلى، لذا لا يكل الرجل العجوز عن الحديث عن ما جرى لعائلته وليهود آخرين إبان الحكم النازي، لأنه يريد أن يعرف العالم أجمع حقيقة المحرقة. مراسل دي دبليو هانز بفايفر رافق جوزيف في مدينة لاندسبرغ الألمانية، حيث أطلق سراحه الجيش الأمريكي من المعسكر النازي قبل 78 عاماً. ريبورتاج: هانز بفايفر

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