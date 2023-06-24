 مراسلون - لاتفيا: ثورة بالغناء | مراسلون | DW | 29.07.2023

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مراسلون

مراسلون - لاتفيا: ثورة بالغناء

أغاني لاتفيا جزء من هويتها- وبها حافظت البلاد خلال الحقبة السوفيتية على هذه الهوية. ولهذا يُقام مهرجان ضخم لأغاني الكورال كل خمسة أعوام.

هذه المرة يشارك المزارع أرماندس بريدولس الذي يعشق الرقص، والمدرسة ألينا إغوشيفا التي تغني بكل شغف. لكن الوضع متوتر في البلاد. بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. لقد استقل اللاتفيون بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكنهم الآن يخشون الجارة العملاقة روسيا من جديد. كيف ينظر أرماندس للموقف؟ وكيف تراه ألينا التي عاشت في السابق في روسيا، ثم هاجرت إلى لاتفيا؟ يرافق يوري ريشيتو الاثنين في جولتهما في المهرجان.

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