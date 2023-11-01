مراسلون - كيريباتي تصارع الغرق

حاول سكان كيريباتي طويلاً حماية منازلهم من مياه المحيط المتصاعدة ببناء جدران وعوازل. تلك الطريقة لم تعد مجدية بسبب الأمواج الكبيرة التي تضرب جزر كيريباتي بشكل متكرر. لذا يفكر الخبراء بجلب كميات إضافية من الرمال إلى شواطئ الجزر في كيريباتي أو بناء جزيرة اصطناعية. ورغم أن خطر الغرق يهدد هذه الدولة منذ سنوات طويلة، بقيت تلك الحلول البديلة مجرد حبر على ورق. كما أن الحكومة لم تعلن رسمياً حتى الآن عن خططها لمواجهة الكارثة المحتملة. لذا ليس في مقدور سكان كيريباتي سوى ترميم ما بنوه من جدران، إلى أن تصلهم مساعدة من الخارج. ريبورتاج: لوكا شميت فالتس