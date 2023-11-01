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مجتمع

مراسلون - كيريباتي تصارع الغرق

١٨ نوفمبر ٢٠٢٣

قد تصبح كيريباتي أول مكان غير صالح للحياة بسبب التغير المناخي. لذا يكافح سكانها بأساليب بدائية ضد مستوى المياه المتصاعد.

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حاول سكان كيريباتي طويلاً حماية منازلهم من مياه المحيط المتصاعدة ببناء جدران وعوازل. تلك الطريقة لم تعد مجدية بسبب الأمواج الكبيرة التي تضرب جزر كيريباتي بشكل متكرر. لذا يفكر الخبراء بجلب كميات إضافية من الرمال إلى شواطئ الجزر في كيريباتي أو بناء جزيرة اصطناعية. ورغم أن خطر الغرق يهدد هذه الدولة منذ سنوات طويلة، بقيت تلك الحلول البديلة مجرد حبر على ورق. كما أن الحكومة لم تعلن رسمياً حتى الآن عن خططها لمواجهة الكارثة المحتملة. لذا ليس في مقدور سكان كيريباتي سوى ترميم ما بنوه من جدران، إلى أن تصلهم مساعدة من الخارج. ريبورتاج: لوكا شميت فالتس

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