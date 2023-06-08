مراسلون - كوميديا: نساء باكستان يهيمن على خشبة المسرح

إنهن يلعبن أدوار الأم أو الابنة أو الحماة: هذه هي الأدوار المختارة. ليس ثمة شيء فردي، ولكنها شخصيات نمطية. تريد أمتول أن تغير ذلك من خلال التمثيل في فرقة خواتون. "خواتين" تعني "نساء" باللغة الأردية، أما المقصود بـ "تون" هنا هو التلميح إلى كلمة "كارتون" أي رسوم متحركة. تمثل فرقة "خواتون" كل أدوار النساء وهن يختبرن بحذر حدود ما يمكن أن يقال في المسرح الكوميدي في باكستان. وحسب رأيهن، فإنه المفترض أيضا أن يكون بإمكان المرء تناول قضايا شائكة مثل العنف الجنسي والإجهاض أو العلاقة بين الجنسين في العروض الكوميدية على وجه الخصوص. ريبورتاج فانيسا يوريكه