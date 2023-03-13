 مراسلون - كولومبيا: الحياة في العشوائيات | مراسلون | DW | 15.04.2023

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مراسلون

مراسلون - كولومبيا: الحياة في العشوائيات

بالنسبة للناس في كولومبيا يعتبر حي سيلويه رمزاً للعنف وتجارة المخدرات، كما أنه من أكثر الأحياء العشوائية خطورة ليس فقط في كالي حيث يقع، وإنما في مجمل البلاد

وصمة الجريمة تلاحق سكان مدينة كالي الكولومبية، وبناء على ذلك يحرمون من المشاركة والفرص منذ الطفولة. أمر لم يعد سكان الحي العشوائي سيلويه قادرين على تقبله، وبدؤوا بالعمل على محاربة الصورة النمطية السلبية حول حييهم. آبو سيلويه يوظف الفن من أجل ذلك ويرسم غرافيتي لتخليد أسماء أبطال هذ الحي وإبراز جماله. يقول آبو: لفهم الحاضر لا بلد من التعرف على الماضي، وهذا واجب على الجميع، خارج الحي العشوائي وداخله. ريبورتاج من نيكول فروليش وآنتونيا شيفر.

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