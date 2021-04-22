 مراسلون - كفاح خاص ضد التغيير المناخي | مراسلون | DW | 02.01.2022

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مراسلون

مراسلون - كفاح خاص ضد التغيير المناخي

سواء إن كان يتعلق بالنظام الغذائي أو السفر بالطائرات أو طريقة الاستهلاك: كلنا مسؤولون عن كميات انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي تنتج يومياً. رجل الأعمال ديرك غراتسل يريد تقليل كمية هذه الانبعاثات في محيطه لتصل إلى صفر.

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يأكل ديرك غراتسل فقط الحيوانات التي اصطادها بنفسه في الغابة، وحتى عمليه الاستحمام الصباحي سريعة جداً. بالإضافة إلى ذلك، فهو لا يجدد هاتفه المحمول كل عام كما يفعل البعض، حيث أنه يحاول تجنب التصرفات التي قد تؤدي إلى زيادة انبعاث ثاني أكسيد الكربون. ويؤكد ديرك على أنه لا ينقصه شيء، بل أن حياته أصبحت لها معنى أكبر وأصبحت أفضل. اشترى رجل الأعمال مصانع مهجورة، ويحاول الآن جعلها صديقة للبيئة. ولكن الأمر يتطلب مصاريف كبيرة. فهل تعد حماية البيئة رفاهية؟ ريبورتاج: كارولينا ماخهاوس وسيللا أونيكو.

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