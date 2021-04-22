مراسلون - كفاح خاص ضد التغيير المناخي

يأكل ديرك غراتسل فقط الحيوانات التي اصطادها بنفسه في الغابة، وحتى عمليه الاستحمام الصباحي سريعة جداً. بالإضافة إلى ذلك، فهو لا يجدد هاتفه المحمول كل عام كما يفعل البعض، حيث أنه يحاول تجنب التصرفات التي قد تؤدي إلى زيادة انبعاث ثاني أكسيد الكربون. ويؤكد ديرك على أنه لا ينقصه شيء، بل أن حياته أصبحت لها معنى أكبر وأصبحت أفضل. اشترى رجل الأعمال مصانع مهجورة، ويحاول الآن جعلها صديقة للبيئة. ولكن الأمر يتطلب مصاريف كبيرة. فهل تعد حماية البيئة رفاهية؟ ريبورتاج: كارولينا ماخهاوس وسيللا أونيكو.