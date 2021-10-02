 مراسلون - كشمير: المحامية المناضلة | مراسلون | DW | 23.10.2021

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مراسلون

مراسلون - كشمير: المحامية المناضلة

تمارس المحامية مير أورفي عملها في منطقة حساسة، فكشمير إقليم تتنازع عليه باكستان والهند منذ عشرات السنين.

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منذ عقود والقوتان النوويتان باكستان والهند تتنازعان على إقليم كشمير. نزاع انفجر مرات عديدة إلى صراع مسلح زاد التوتر في العالم. ظروف هذا النزاع تبدو واضحة في تصرفات السلطات على الجانب الباكستاني والهندي. ففي الهند وخاصة بعد وصول رئيس الوزراء مودي إلى الحكم، ازدادت القبضة قسوة على المختلفين في الرأي. أمر دفع المحامية الهندية مير اورفي إلى مساندة الملاحقين من قبل السلطات الهندية وتقديم الدعم القانوني لهم. مخاطرة قد تكلف المحامية المناضلة الكثير...لكنها لا تأبه بالعواقب. ريبورتاج: مانيرا شاودري - شريق احمد

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