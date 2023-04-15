مراسلون - كاهن هندي في ألمانيا

تواجه الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا صعوبة في العثور على رجال دين جدد منذ سنوات. لذلك تستعين الكنيسة في المانيا بقساوسة من بلدان أخرى للعمل في الأبرشيات الألمانية. لكن ليس من السهل على هؤلاء القساوسة الوقوف على أقدامهم في ألمانيا.
بسبب النقص المزمن في عدد الكهنة في المانيا، ارسلت أبرشية كاثوليكية في ولاية كيرالا جنوب الهند الأب شيتجو إلى جنوب ألمانيا. إذ تفقد الكنائس الألمانية الكثير من أعضائها وتجد صعوبة متزايدة في تأهيل قساوسة شباب. بعد دورة اللغة الألمانية عبر الإنترنت في الهند، وصل شيتجو إلى رعيته الجديدة في أبرشية ترير ليبدأ العمل فوراً في الوعظ وإعطاء الإرشاد الروحي وتجهيز الأطفال للمناولة الأولى. وكان عليه الى جانب ذلك فهم أسلوب الحياة الألمانية وعاداتها في الطعام وفصل النفايات وغيرها. تقرير من إعداد ألموت روّرل.