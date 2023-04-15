مراسلون - كاهن هندي في ألمانيا

بسبب النقص المزمن في عدد الكهنة في المانيا، ارسلت أبرشية كاثوليكية في ولاية كيرالا جنوب الهند الأب شيتجو إلى جنوب ألمانيا. إذ تفقد الكنائس الألمانية الكثير من أعضائها وتجد صعوبة متزايدة في تأهيل قساوسة شباب. بعد دورة اللغة الألمانية عبر الإنترنت في الهند، وصل شيتجو إلى رعيته الجديدة في أبرشية ترير ليبدأ العمل فوراً في الوعظ وإعطاء الإرشاد الروحي وتجهيز الأطفال للمناولة الأولى. وكان عليه الى جانب ذلك فهم أسلوب الحياة الألمانية وعاداتها في الطعام وفصل النفايات وغيرها. تقرير من إعداد ألموت روّرل.