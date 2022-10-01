 مراسلون - كأس العالم لكرة القدم: العمالة الوافدة في قطر | مراسلون | DW | 05.11.2022

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مراسلون

مراسلون - كأس العالم لكرة القدم: العمالة الوافدة في قطر

تصف النقابات العمالية الظروف بأنها بمثابة عبودية حديثة، حيث يبذل عمال مهاجرون من جميع أنحاء العالم أقصى الجهود لبناء ملاعب لكأس العالم لكرة القدم في قطر - في ظل ظروف مثيرة للجدل. نحكي قصتهم.

سافر سوجان بيغون من بنغلاديش إلى قطر على أمل أن يمنح لعائلته حياة أفضل. ولكنه عاد في نعش، ولم يتم توضيح ظروف وفاته. مالكولم بيدالي من كينيا عمل أيضاً في قطر - وانتهى به المطاف في السجن. اليوم، عاد الشاب إلى وطنه ويريد مساعدة العمال المهاجرين الآخرين. لكنه، في ظل الدعاية الضخمة المقامة حول كأس العالم، يبدو من الصعب إحداث أي تغيير في قطر. ريبورتاج: فلوريان نوش، مع رسوم توضيحية لألكساندرا كونونوفا.

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