مراسلون - كأس العالم لكرة القدم: العمالة الوافدة في قطر

سافر سوجان بيغون من بنغلاديش إلى قطر على أمل أن يمنح لعائلته حياة أفضل. ولكنه عاد في نعش، ولم يتم توضيح ظروف وفاته. مالكولم بيدالي من كينيا عمل أيضاً في قطر - وانتهى به المطاف في السجن. اليوم، عاد الشاب إلى وطنه ويريد مساعدة العمال المهاجرين الآخرين. لكنه، في ظل الدعاية الضخمة المقامة حول كأس العالم، يبدو من الصعب إحداث أي تغيير في قطر. ريبورتاج: فلوريان نوش، مع رسوم توضيحية لألكساندرا كونونوفا.