 مراسلون - قرى الدعارة في الهند | مراسلون | DW | 17.06.2023

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مراسلون

مراسلون - قرى الدعارة في الهند

تضطر مئات الآلاف من النساء في الهند إلى ممارسة الدعارة لكسب المال، بعد أن تضيق السبل بهن في بلد تهيمن الطبقية والأحكام المسبقة على المجتمع فيه.

تعد الدعارة في بعض القرى في الهند مهنة تتوارثها الأجيال. سكان تلك القرى كانوا في السابق قبائل رحل وفنانون متجولون. تعرض هؤلاء إبان الاستعمار البريطاني للتمييز وعوملوا كمجرمين. أدى ذلك إلى تهميش هذه الفئة التي يجد الرجال فيها صعوبة بالغة في العثور على عمل دائم حتى يومنا هذا. وضع دفع النساء إلى ممارسة الدعارة لكسب قوت العائلة والحصول على قروض وبناء البيوت وهو ما جعل النساء في تلك القرى صاحبات القرار وهو أمر ليس مألوفاً في الهند. مراسلانا أكانكشا ساكسينا - نيرات كاور زارا إحدى القرى الهندية ووجدا بصيص أمل هناك، فجيل الشباب يسعى لتغيير واقعه من خلال التعليم والكفاح من أجل حقوق سكان تلك القرى والتخلص من التقاليد المجتمعية البالية.

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