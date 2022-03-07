 مراسلون - قافلة مساعدات ألمانية لأوكرانيا | مراسلون | DW | 26.03.2022

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مراسلون

مراسلون - قافلة مساعدات ألمانية لأوكرانيا

درست فيلما بيترز جميع الاحتمالات وفكرت إن كان عليها التوجه بقافلة المساعدات إلى مدينة بريميشل البولندية أو إلى مكان استقبال اللاجئين. وبعد التخطيط الدقيق للرحلة توجهت القافلة إلى هدفها.

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أمام القافلة 1600 كم لتقطعها خلال يومين بسيارات محملة بالمساعدات عن آخرها. جمع المتطوعون مواد غذائية وطبية وكل ما يمكن أن يكون مفيداً في منطقة حرب. انطلقت القافلة من مدينة فرانكفورت أودر واتجهت عبر الاراضي البولندية إلى الحدود الاوكرانية. وهناك سيتم توزيع المساعدات على المحتاجين قبل أن تعود القافلة أدراجها جالبة ما تستطيع من اللاجئين إلى بر الأمان في الغرب. ريبورتاج: أكسل روفولت

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