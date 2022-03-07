مراسلون - قافلة مساعدات ألمانية لأوكرانيا

أمام القافلة 1600 كم لتقطعها خلال يومين بسيارات محملة بالمساعدات عن آخرها. جمع المتطوعون مواد غذائية وطبية وكل ما يمكن أن يكون مفيداً في منطقة حرب. انطلقت القافلة من مدينة فرانكفورت أودر واتجهت عبر الاراضي البولندية إلى الحدود الاوكرانية. وهناك سيتم توزيع المساعدات على المحتاجين قبل أن تعود القافلة أدراجها جالبة ما تستطيع من اللاجئين إلى بر الأمان في الغرب. ريبورتاج: أكسل روفولت