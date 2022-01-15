 مراسلون - فاروشا: هل سيحدث تغيير في الصراع القبرصي؟ | مراسلون | DW | 19.02.2022

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مراسلون

مراسلون - فاروشا: هل سيحدث تغيير في الصراع القبرصي؟

يكافح القبرصي أندرياس لوردوس من أجل استعادة عقارات عائلته والمصالحة مع القبارصة الأتراك. للقيام بذلك ، يواصل الذهاب إلى شمال الجزيرة المحتلة من تركيا.

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رغم الصعاب ، يريد أندرياس لوردوس تحويل مدينة فاروشا إلى مشروع سياحي لقبرص بأكملها. تمتلك عائلة لوردوس فنادق وعقارات أخرى في فاروشا، ولكنها ظلت شاغرة منذ تقسيم الجزيرة. أما الآن، أصبحت الحكومة التركية تسمح بالزيارات، حيث بدأت الفنادق في العمل مرة أخر. لوردوس مقتنع بأن الجميع سيستفيدون - الشمال التركي والجنوب اليوناني، وربما هو وعائلته أيضًا. كما أنه قد تكون السياحة المزدهرة أيضًا سبباً لتخفيف الوضع في جزيرة البحر الأبيض المتوسط التي تشهد توترات منذ عقود. ريبورتاج: غونار كونه..

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