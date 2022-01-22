مراسلون - على الأقدام نحو القمم - ساعي البريد في جزيرة ريونيون

يشق ساعي البريد سيريل طريقه في أدغال جزيرة ريونيون الواقعة في المحيط الهندي، لإيصال الرسائل الى المناطق النائية في الجزيرة. تستغرق رحلة سيريل عدة أيام وهو لا يخشى العواصف والأمطار التي قد تحول الطبيعة الجميلة في الجزيرة إلى مكان خطر على الحياة. يحب سيريل عمله ويجد فيه سبيلاً للإسترخاء كما يقول. ريبورتاج: ليزا لويس