مراسلون - على الأقدام نحو القمم - ساعي البريد في جزيرة ريونيون

يحمل ساعي البريد سيريل مايلوت الرسائل في جزيرة ريونيون ويوصلها إلى القرى في المناطق النائية حيث لا تصل وسائل النقل العادية. سيريل الذي يحمل الرسائل على ظهره هو وسيلة السكان الوحيدة لتلقي الرسائل وإرسالها.
يشق ساعي البريد سيريل طريقه في أدغال جزيرة ريونيون الواقعة في المحيط الهندي، لإيصال الرسائل الى المناطق النائية في الجزيرة. تستغرق رحلة سيريل عدة أيام وهو لا يخشى العواصف والأمطار التي قد تحول الطبيعة الجميلة في الجزيرة إلى مكان خطر على الحياة. يحب سيريل عمله ويجد فيه سبيلاً للإسترخاء كما يقول. ريبورتاج: ليزا لويس