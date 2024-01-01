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عائلتي المقتولة

٢٧ يناير ٢٠٢٤

تسعى كارمن ميلاني سبيتا لكي تبقى جريمة قتل عائلتها من قبل النازيين حاضرة في الأذهان للأبد. وهي تريد التذكير بكل الجرائم التي تعرض لها شعبا السنتي والروما.

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لم يكن يهود أوروبا وحدهم مستهدفون من قبل النازيين الذين وصلوا للحكم في ألمانيا قبل 90 عاماً. فقد تعرض شعبا السينتي والروما من غجر أوروبا لجرائم إبادة لم تقل وحشية عن ما عايشه اليهود في المحرقة. فالتقديرات تشير إلى أن أكثر من خمسمائة ألف شخص من الغجر لقوا حتفهم على أيدي النازيين. عائلة كارمن سبيتا كانت من إحدى العائلات التي قتلت في تلك الحقبة، لذا تحاول السيدة الإبقاء على ذكرى عائلتها حاضرة في الأذهان، لكي تدرك الأجيال اللاحقة حجم تلك الجرائم التي تعرض لها غجر أوروبا.

ريبورتاج: داشا رايمانوفا

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