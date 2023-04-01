 مراسلون - شابات متمردات - مغنيات راب في كشمير | مراسلون | DW | 06.05.2023

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مراسلون

مراسلون - شابات متمردات - مغنيات راب في كشمير

ترتدي إكرا نيسار بنطال جينز وقميصا قطنيا وتغني الراب وهو ما يعتبره الكثيرون في بلدها كشمير أمراً مستفزأ، لذا تتعرض الشابة لاستهجان من قبل الآخرين.

يعتبر الكثيرون في كشمير موسيقى الراب ثقافة غربية بذيئة. لكن ذلك لم يمنع نيسار ابنة السبعة عشر عاما من أن تصبح واحدة من أولى مغنيات الراب في كشمير. رفض والدا نيسار اختيارها رفضا قاطعاً كما لاقت الشابة استهجانا من قبل المجتمع للفن الذي تمارسه. لكن ذلك لم يثن نيسار عن ممارسة شغفها، ما جعلها مثالاً لكل شخص يتحدى المفاهيم الاجتماعية التقليدية. ريبورتاج: أكانكشا ساكسينا

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