مراسلون - شابات متمردات - مغنيات راب في كشمير

يعتبر الكثيرون في كشمير موسيقى الراب ثقافة غربية بذيئة. لكن ذلك لم يمنع نيسار ابنة السبعة عشر عاما من أن تصبح واحدة من أولى مغنيات الراب في كشمير. رفض والدا نيسار اختيارها رفضا قاطعاً كما لاقت الشابة استهجانا من قبل المجتمع للفن الذي تمارسه. لكن ذلك لم يثن نيسار عن ممارسة شغفها، ما جعلها مثالاً لكل شخص يتحدى المفاهيم الاجتماعية التقليدية. ريبورتاج: أكانكشا ساكسينا