 مراسلون - سيدات الدي جي في السعودية | مراسلون | DW | 14.01.2023

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مراسلون

مراسلون - سيدات الدي جي في السعودية

قبل بضع سنوات، كان من الصعب تخيل أن تعمل امرأة سعودية في مجال الموسيقى. لكن المملكة تتغير. درر وسولسكين وكيان على سبيل المثال فتيات يعملن ك"دي جي".

ثلاث شابات في مهرجان للموسيقى الإلكترونية "ميدل بيست"، المهرجان الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية والمنطقة، والذي سيزوره مئات الآلاف من عشاق الموسيقى وأكثر من 100 دي جي، بما في ذلك درر وسولسكين. إنهن في منتصف العشرينات من العمر، وكن يحتفلن خفية في الماضي. أما الآن، فأصبحن يجربن أشياء مختلفة في ظل الحريات المكتسبة حديثاً. إلا أن الجدال مع عوائلهن أمر لا مفر منه. الشابات الثلاث يعتبرن أن ذلك نقطة انطلاق. يبقى أن نرى ما إذا كانت خطوات العائلة المالكة نحو التغيير تهدف في الأساس إلى تحسين صورة البلاد. ريبورتاج: فانيسا يورك.

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