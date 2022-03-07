مراسلون - سوريون في زينتسيغ: لاجئون يقدمون يد العون

إنها ليست المرة الأولى التي يقدمون فيها يد العون. في صيف 2021، سافر ثلاثة شبان سوريون إلى وادي آر لمساعدة ضحايا الفيضانات. أنس، فارس وعبد المعين سافروا فوراً إلى قرية زينتسيغ وقاموا بحشد لاجئين سوريين آخرين من أجل التطوع لمساعدة سكان المنطقة المنكوبة. فيما بعد، انتقل هؤلاء الشبان الثلاثة للعيش في المنطقة ذاتها. وقد تم استقبالهم بترحيب كبير، ومازال هناك الكثير الذي ينوون القيام به للمساعدة. ريبورتاج: ميلينا غروندمان وبيتينا شتيكبمر.