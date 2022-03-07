 مراسلون - سوريون في زينتسيغ: لاجئون يقدمون يد العون | مراسلون | DW | 02.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون

مراسلون - سوريون في زينتسيغ: لاجئون يقدمون يد العون

خلال فيضانات صيف 2021 في ألمانيا، تطوع السوريون أنس، فارس وعبد المعين لمساندة السكان المتضررين. والآن يقوم الشبان الثلاثة بالمساعدة مرة أخرى في عملية إعادة الإعمار.

مشاهدة الفيديو 12:30

إنها ليست المرة الأولى التي يقدمون فيها يد العون. في صيف 2021، سافر ثلاثة شبان سوريون إلى وادي آر لمساعدة ضحايا الفيضانات. أنس، فارس وعبد المعين سافروا فوراً إلى قرية زينتسيغ وقاموا بحشد لاجئين سوريين آخرين من أجل التطوع لمساعدة سكان المنطقة المنكوبة. فيما بعد، انتقل هؤلاء الشبان الثلاثة للعيش في المنطقة ذاتها. وقد تم استقبالهم بترحيب كبير، ومازال هناك الكثير الذي ينوون القيام به للمساعدة. ريبورتاج: ميلينا غروندمان وبيتينا شتيكبمر.

المزيد من المركز الإعلامي

المدنيون الألمان يساعدون في إيواء واستقبال اللاجئين الأوكرانيين في مختلف المناطق الألمانية كما في فرانكفورت/ أودر.

ألمانيا تستقبل بترحاب شديد اللاجئين الأوكرانيين القادمين عبر الحدود البولندية 07.03.2022

آلاف الأوكرانيين المقيمين في ألمانيا يساعدون في تنظيم المساعدات والتبرعات لأبناء وطنهم في أوكرانيا.

مساعدات ألمانية للاجئين الأوكرانيين على حدود بولندا 05.03.2022

مجموعة من اللاجئين السوريين تساعد في التنظيف بعد كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا.

ألمانيا: اللاجئون السوريون يساعدون ضحايا الفيضانات 23.07.2021

مجموعة من اللاجئين السوريين تساعد في التنظيف بعد كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا.

ألمانيا: اللاجئون السوريون يساعدون ضحايا الفيضانات 22.07.2021

المزيد مراسلون

Polen Przemysl Helferin Wilma Peters

مراسلون - قافلة مساعدات ألمانية لأوكرانيا 26.03.2022

Sendung 'Reporter' I Olga Romanova I eine oppositionelle Journalistin

مراسلون - روس في المنفى والحرب ضد أوكرانيا 19.03.2022

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون - بين مؤيد ومعارض - كيف تقسم كورونا ألمانيا 12.03.2022

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون - أوكرانيا: أول أيام الحرب 06.03.2022

اقرأ أيضا

03.03.2022, Geflüchtete aus der Ukraine stehen mit ihrem Gepäck vor den Gebäuden eines Flüchtlingsheims in Köln Worringen.

"نقل لاجئين سوريين من مساكنهم لإيواء أوكرانيين".. مسؤول ألماني يوضح! 26.03.2022

نشرت قناة إعلامية خبرا يفيد "بطرد لاجئين سوريين في ألمانيا من مساكن تابعة للبلديات" لإيواء لاجئين من أوكرانيا! ما أثار استياء بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب. مهاجر نيوز تتحرى وتتحقق من صحة هذا الخبر غير الدقيق.

Rund 650 Flüchtlinge aus der Ukraine kommen mit einem Sonderzug an der Hannover Messe an. +++ dpa-Bildfunk +++

لاجئو أوكرانيا.. من أتون المعارك إلى بيروقراطية ألمانيا 01.04.2022

وصل أكثر من 300 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا خلال الشهر المنصرم فرارا من أتون المعارك الدائرة في بلادهم، بيد أن الكثير منهم يواجهون تحديات كبيرة في ألمانيا لا سيما البيروقراطية التي تشتهر بها البلاد.

08.03.22 *** Ukrainian refugees at the Przemysl train station in Poland on 8th March, 2022. (Photo by Juan Carlos Lucas/NurPhoto)

المشورة والمساعدة النفسية أولوية للاجئين من أوكرانيا 20.03.2022

أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا حاملين معهم التجارب المؤلمة وذكريات اللجوء المفجعة، خاصةً أولئك الذين سلكوا رحلة هروبٍ أخرى من حربٍ جديدة: الفارون من أفغانستان والعراق وسوريا.

Tierheim in Berehowe in der Ukraine nahe der Grenze zu Ungarn.

لاجئون أوكرانيون يرفضون ترك حيواناتهم الأليفة وسط المعارك 02.04.2022

يصر كثير من اللاجئين الأوكرانيين على اصطحاب حيواناتهم الأليفة أثناء فرارهم من القتال الدائر في بلادهم. إذ وصلت العديد من الحيوانات الأليفة من قطط وكلاب وحتى دببة إلى ألمانيا، التي ترحب بتلك الحيوانات بإبرة ضد داء الكلب.