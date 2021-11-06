مراسلون - سوريا: منقذ القطط في إدلب

"الحيوانات أيضاً ضحايا حرب"، هذا ما يقوله علاء الجليل، منقذ القطط في إدلب، التي تعد احدى آخر معاقل المعارضة السورية. إنه يقوم برعاية القطط المصابة والتي ليس لها مأوى.
تعيش 400 قطة في مأوى علاء الجليل للحيوانات. وهناك المزيد من القطط التي تأتي إلى هنا عندما تشعر بالجوع. ولكن هذه هي ليست مهنة علاء، فهو يعمل مسعفًا بالأساس. يعيش الملايين من المهجرين في إدلب، وغالباً تعد أولويتهم هي البقاء على قيد الحياة. لهذا السبب، يتلقى علاء الجليل الكثير من الانتقادات بسبب اعتناءه بالحيوانات الأولى. لكنه يقول: "بالنسبة لي تعني الإنسانية أيضًا عدم نسيان الحيوانات". ريبورتاج: عمر البم.