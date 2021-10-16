مراسلون - سبب تعثر حملة التطعيم في كينيا

الممرضة الكينية هارييت آفوور على علم بالصعوبات التي نشأت بسبب الظروف المحلية: بنية تحتية متهالكة، وتخطيط فاشل، وسوء إدارة والكثير من الشك بالتطعيم بين المواطنين، والنتيجة هي أن إفريقيا التي بالكاد تحصل على اللقاحات تضطر أحيانا لإتلاف بعض الجرعات. هذا ما يزيد من أهمية العمل التطوعي التوعوي. مراسل DW يان-فيليب شولتس جال في أطراف العاصمة نيروبي واطلع على أسباب تعثر كفاح كينيا ضد فيروس كورونا. الخلاصة التي توصل إليها هي أن التغيير ضروري في كينيا وباقي الدول الإفريقية حتى تكسب الحرب ضد الجائحة.